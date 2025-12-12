Guardavidas Veteranos realizan 7ª prueba nado en Conchalio

Compartir

Por: Iván Escobar

Los Guardavidas Veteranos de El Salvador realizaron recientemente la 7ª edición de la prueba de natación en la Playa de Conchalío, La Libertad, en la cual participaron guardavidas veteranos de los 60´s, 70´s y 80´s. Además, se reconoció la labor humanitarios de algunos guardavidas, y se recordó a quienes ya no están presentes, pero se recuerda su legado.

La jornada de natación conmemorativa tuvo lugar el pasado domingo 7 de diciembre, luego de meses de preparación y entrenamiento de más de 80 guardavidas veteranos nacionales que se hicieron presentes para la prueba, con el acompañamiento y apoyo de guardavidas internacionales que apoyaron esta séptima edición, comentó Iván Jiménez, representante del sector.

La travesía inició a las 9 de la mañana del domingo con el acompañamiento de guardavidas certificados por la Federación Internacional de Salvamento de Vida (ILS) y Protección Civil, la Naval que dieron respaldo logístico y operativo a la prueba, precisó Jiménez un veterano guardavida y hoy representante de Asociación de Guardavidas Profesionales de El Salvador (AGUAPES).

“La idea era nadar alrededor de 1.5 km. hacia adentro y luego siguiendo la costa hasta Conchalío…aproximadamente 4 y 5 kilómetros. Las corrientes estaban un poco complicadas por la etapa de frío…pero con ayuda de los guías y auxiliares estuvimos participando ahí y manteniendo cohesionados los grupos de nadadores” precisó.

“Ya es toda una tradición desde hace 7 años llegamos al muelle para la prueba, previo a esta se realizó un acto protocolario en el cual se reconoció la trayectoria de guardavidas, y se recordó a quienes ya no están entre nosotros”, acotó.

Jiménez un guardavida de gran experiencia

Iván Jiménez tiene más de 40 años de ser parte de los cuerpos de socorro como Guardavidas, comenzó en 1976 en la Cruz Verde, que luego se convierte en Comandos de Salvamento, y posteriormente desde 1985 comenzó en Cruz Roja Salvadoreña donde se desarrolló como un experimentado elemento guardavida, y en los últimos años, es parte de AGUAPES, contando con la certificación internacional.

Desde hace 7 años, también forma parte de los Guardavidas Veteranos, con quienes año tras años han desarrollado la competencia de nado, en la que participan elementos veteranos e históricos. Este 2025 la trayectoria profesional de Jiménez fue reconocida con la entrega de medalla y diploma, como parte de esta nueva edición de la prueba.

Jiménez subrayó que cada prueba en la que participa lo dedica a amigos o personas cercanas que han partido ya de este plano, y en esta ocasión dedicó su participación en la prueba a la memoria de su amigo fallecido recientemente Alonso Henríquez, así como a sus nietos que son parte fundamental de su fortaleza en su labor humanitaria. “Somos parte de la escuela que dejó don Jorge Archila”, recordó y mencionó que en esta ocasión se rindió tributo a doña Juanita Valdizón de Archila.

“Por su espíritu de servicio, perseverancia y apoyo en las distintas actividades desarrolladas por nuestra organización” se otorgó el reconocimiento a Jiménez, el cual recibe con humildad y agradece el ser parte de este gran equipo de servicio a los demás.

