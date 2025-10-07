Guardavidas se preparan para el “Paso del Veterano 2025”

Compartir

Iván Escobar

Colaborador

@DiarioCoLatino

Salvar vidas, compartir y seguir legando sus conocimientos a las nuevas generaciones son parte de las misiones que siguen cumpliendo los Guardavidas Veteranos de El Salvador, quienes desde 2017 impulsan su trabajo solidario y altruista para el país. En este 2025, ya se están preparando para la próxima competencia de natación “Paso del Veterano”, a desarrollarse en diciembre de este año.

Iván Jiménez representante de este grupo de guardavidas veteranos, dijo que son un grupo de hombres que en las décadas de los 60´s, 70´s y 80´s dedicaron sus vidas plenamente a salvar las de sus semejantes, por ello, ahora con mucho esfuerzo y dedicación están preparándose para una nueva edición de esta competencia, que no busca salir adelante nadie, solo demostrar que están activos y dispuestos a compartir sus experiencias a quienes deseen.

“Ya hemos comenzado con los entrenos” confirmó Jiménez, quien recordó que ya son cinco años de estar activos con el “Paso del Veterano”. Todos los días, están asistiendo al Lago de Ilopango, los veteranos que participarán este año en la nueva misión.

“Somos un grupo de veteranos de los 60´s, 70´s y 80´s, fuimos guardavidas de diferentes instituciones de socorro como Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamentos, entre otros”, detalló.

Además, confirmó que fue ahí por 2017 que “nos reunimos, y dijimos: hay que retomar la nadada por salud y con el objetivo de dejar a otros la enseñanza que tenemos, nuestras experiencias”.

“Lo hacemos desde hace más o menos cinco años, en el mes de diciembre, nadando desde el Puerto de La Libertad hasta (la playa) Conchalío, que son más o menos cinco o seis kilómetros…nadamos a nuestro paso. Ya varios no están haciendo el ejercicio de ser guardavidas, están con sus actividades profesionales, otros aún estamos activos como guardavidas. Y nos estamos preparando y compartiendo” comentó.

Día a día, este grupo de veteranos salvavidas, informa a través de redes sociales como Facebook, en su página oficial: “Guardavidas Veteranos El Salvador” sobre su entrenamiento, además se puede constatar la solidaridad de familias y amigos que les acompañan en este proceso, en agradecimiento a su labor altruista por muchos años.

“Somos personas que por muchos años salvamos las vidas de muchas personas en el mar, lagos, ríos y piscinas, hoy seguimos nadando, otros ayudándoles a nuevas generaciones en el aprendizaje acuático. El trayecto lo hemos hecho ya desde hace unos años”, concluyó.

