Talleres de la Cruz Roja Salvadoreña buscan fortalecer acción humanitaria

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Durante el fin de semana, la Cruz Roja Salvadoreña desarrolló diversos talleres enfocados en fortalecer la labor humanitaria y mejorar la capacidad de respuesta anticipada ante situaciones de emergencia. Entre las actividades realizadas destacaron los talleres sobre Programas de Transferencias Monetarias (PTM) y Migración y protección en contextos de movilidad.

Una de las beneficiarias del PTM es doña Carmen, habitante de la comunidad El Tránsito, en el departamento de San Miguel, quien recibió una transferencia monetaria como parte de las acciones humanitarias impulsadas por la institución. Estas iniciativas buscan brindar asistencia oportuna a familias en condición de vulnerabilidad frente a posibles emergencias.

Como parte del seguimiento a estas acciones que promueven la dignidad humana, la Cruz Roja Salvadoreña imparte el Taller de Programas de Transferencias Monetarias (PTM) en Acción Anticipatoria, dirigido a fortalecer las capacidades del personal administrativo y voluntario de la organización. El objetivo es alcanzar un nivel avanzado en la implementación de este tipo de programas, esenciales para una respuesta eficaz ante desastres.

El taller se desarrolla en el marco del Proyecto Plan de Acción Temprana (PAT), con el apoyo técnico y financiero de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), y la colaboración de la Cruz Roja Alemana (CRAL).

En la actividad participan representantes de las seccionales de San Salvador, Santa Lucía, Nueva Concepción, Aguilares y Jayaque, quienes refuerzan sus conocimientos para brindar asistencia anticipada a comunidades que, según pronósticos, podrían verse afectadas por fenómenos naturales.

Con estas acciones, la Cruz Roja Salvadoreña reafirma su compromiso de proteger la vida, la dignidad y los medios de subsistencia de las personas más vulnerables, antes de que ocurra un impacto.

Por otra parte, los voluntarios de la zona oriental** participaron en el taller “Migración y protección en contextos de movilidad”, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas en temas de migración, protección, género, inclusión y comunicación.

Durante la jornada se promovió la sensibilización sobre los impactos de la migración, el desplazamiento forzado interno y la protección de personas en situación de movilidad humana, integrando enfoques de **género, derechos humanos, apoyo psicosocial y comunicación humanitaria.

«Estas capacitaciones fortalecen las habilidades de los voluntarios para ejecutar acciones humanitarias contextualizadas, éticas y comunicacionalmente adecuadas, contribuyendo a una atención más integral y humana hacia las poblaciones en movilidad», afirmó la institución.

Además, la jornada incluyó módulos teóricos y prácticos sobre uso de redes sociales, diseño, principios básicos de fotografía, edición de video móvil y protocolo institucional, herramientas que fortalecen la comunicación humanitaria.

Este proceso de formación se desarrolla en el marco del proyecto Convenio Regional AECID, ejecutado por la Cruz Roja Salvadoreña con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el soporte técnico de la Cruz Roja Española.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...