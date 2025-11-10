Seccional de Quezaltepeque de Cruz Roja Salvadoreña reporta intensa jornada

Compartir

La noche del sábado 8 de noviembre del 2025 estuvo marcada por múltiples emergencias para la seccional de Quezaltepeque de Cruz Roja Salvadoreña, ubicada en 10a Calle Poniente de la ciudad.

La jornada inició a las 6:25 PM, cuando los socorristas brindaron asistencia prehospitalaria en el concurrido barrio El Guayabal. En el lugar atendieron a un paciente masculino de 60 años, con signos de crisis hipertensiva que requirió traslado hacia un centro asistencial.

Posteriormente, a las 7:10 PM, la seccional recibió la llamada de alerta sobre una emergencia registrada sobre la Carretera Panamericana Este, km. 25, a la altura de Colonia San Judas.

En la escena se encontró a una paciente femenina de 77 años, quien sufrió una fractura en su miembro superior derecho tras una caída de su propia altura.

La gravedad de la lesión requirió de traslado inmediato para que la paciente recibiera atención especializada.

«10 minutos después, a las 7:20 PM, se nos reporta al sistema la presencia de un reptil, en iglesia ubicada a la altura del Papy fútbol», informó la institución.

Al llegar a la iglesia, realizaron la captura de una serpiente Lira, de aproximadamente 70 centímetros de largo. «Procedimos a su captura, resguardo y posterior liberación en su hábitat natural para su conservación», detallaron los socorristas.

A pocos minutos de regresar a la base, los socorristas emprendieron camino a las 8:10 pm, para brindar asistencia prehospitalaria en un accidente de tránsito sobre Boulevard Monseñor Oscar Arnulfo Romero, a la altura de Urbanización El Rosal 2.

En la escena, un paciente masculino con fractura expuesta en miembro inferior izquierdo fue atendido en conjunto con Comandos de Salvamento, en esta ocasión fue trasladado por otra institución.

Apenas unos minutos después del accidente de tránsito, la seccional Quezaltepeque se movilizó a las 8:20 pm hasta la 8a. Avenida Sur del Barrio El Guayabal para atender a una paciente femenina de 25 años de edad debido a una luxación en miembro inferior izquierdo por caída de su propia altura.

La paciente requirió de traslado de emergencia hacia un centro asistencial.

Tras esa asistencia, la Cruz Roja Salvadoreña seccional Quezaltepeque brindó otra asistencia sobre la calle hacia El Cantón Jocote.

En el lugar se atendió a un paciente masculino de 42 años, con dolor abdominal que podría resultar en una apendicitis, por lo que se trasladó a un centro asistencial para un examen detallado.

La jornada del sábado culminó con una última asistencia a las 11:08 PM, dónde se brindó asistencia prehospitalaria en accidente de tránsito registrado sobre 1a. Avenida Norte, entre 10a. y 12a. Calle Oriente, del Barrio Concepción.

En el lugar los socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña atendieron a una paciente femenina de 29 años, con traumatismo de miembro superior izquierdo quien fue trasladada a un centro hospitalario.

