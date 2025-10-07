El Salvador recibe a “Abuela Bastón” para unificar poblaciones originarias

Compartir

En la celebración del 8 B´atz´

Iván Escobar

Colaborador

El Salvador recibió con entusiasmo y compromiso este domingo 5 de octubre, en una gran ceremonia especial de recepción, a la “abuela bastón”, la cual desde el año 2006 ha recorrido varios territorios del Abya Yala, de la mano del Círculo de Abuelas y Abuelos Sabios del Planeta Tierra, a quien pertenece el gran símbolo sagrado de la unificación, y que representa a la gran madre.

El objetivo del recorrido de la “Abuela bastón” es promover la unificación de las poblaciones originarias de todo el planeta, haciendo cumplir con ello, la gran profecía del encuentro del Cóndor con el Águila, y el Quetzal, enfatizando en la unificación de los territorios del sur, norte y centro del Abya Yala, conocido hoy como continente de las Américas.

El Círculo de Abuelas y Abuelos Sabios del Planeta Tierra celebraron en septiembre pasado, en Quetzaltenango, Guatemala, el XVII Círculo, y entre su agenda atendió y resolvió la solicitud presentada por Adq´ijab mayas o contadores del tiempo de El Salvador, que pedían resguardar en el territorio hasta el próximo año a la “Abuela Bastón” y organizar así mismo el próximo Círculo de Abuelas y Abuelos Sabios del Planeta Tierra, en Kuskatan, hoy El Salvador.

La petición fue resuelta favorablemente en el Consejo celebrado en Quetzaltenango entre el 18 y 22 de septiembre del presente año, y en el cual participó por primera ocasión una delegación salvadoreña, contando en un inicio con el apoyo de Guatemala, a través de nana Alba Josefina Limatuj, mujer indígena guatemalteca, que en 2024 recibió en su territorio en nombre de su nación originaria, a la Abuela Bastón.

Nana Josefina, entre sus primeras actividades ya con la responsabilidad de resguardar y compartir la sabiduría de la Abuela Bastón, viajó con ella hasta El Salvador. “Sin conocer a nadie”, recordó y añadió que, solamente impulsada por la energía de la gran abuela, siendo recibida en esa ocasión por Nana Mercedes (Pensamiento Maya-El Salvador), logrando así coordinar un encuentro con otros contadores del tiempo del país y gozar de una amena reunión que estrechó los lazos de amistas entre ambos pueblos, con el amparo de la Abuela Bastón.

Esta fue la primera vez que la Abuela Bastón llegaba a nuestro territorio, “tejiendo” dicen los abuelos, una importante red que hoy se traduce en su presencia para recorrer y compartir con representantes indígenas del territorio solidariamente y buscando la unificación, “ya que unidos somos más fuertes”, aseveró el tata Cuyut, originario de Izalco, Sonsonate.

Un encuentro emotivo durante el 8 B´atz´

El primer encuentro con algunas representaciones del país, así como de Guatemala, México, Argentina, y otras partes, fue este domingo 5 de octubre, en el Tecpán, sitio sagrado de San Andrés, en el departamento de La Libertad, donde tuvo lugar la ceremonia del Waqxaqi´ B´atz´, y reunió a muchos por el entusiasmo porque ya está en nuestro territorio la sagrada vara.

Nana Mónica Barahona, contadora del tiempo de El Salvador, explicó que en esta ceremonia se “honra la creación del hombre de maíz, hombre y mujer de maíz, para seguir el camino del hilo de la madeja, cada quien comienza a tejer su destino, su vida conectando con personas, con animales, con situaciones y eventos, y eso es lo que teje esta red hermosa cósmica que somos cada uno de nosotros en nuestras vidas, y donde se cruzan nuestros caminos también”.

Nada Mónica, del grupo “Cuidando nuestro Hogar”, añadió que se contó con la visita de hermanos de otros países que llegaron exclusivamente para dar la bienvenida a la Abuela Bastón. “Ella tiene la misión de recorrer los países, y unir a las comunidades, a los pueblos originarios, es como una madre que reúne a sus hijos a comer, a compartir, en donde no exista ese dolor, resentimientos o diferencias, cuando terminó el Círculo nos trajimos a la Abuela al país, y ellos ahora vienen a acompañarnos para recibirla todos”.

Nana Mercedes, Nana Mónica y el Tata Roberto, fueron quienes recibieron en territorio guatemalteco a la Abuela Bastón, hoy ellos tejerán una red de solidaridad y amistad con todas las poblaciones, comunidades y organizaciones que trabajan por nuestros pueblos originarios, para consolidar la gran red de Kustakan que se suma a la gran red mundial, al Círculo de Abuelas y Abuelos Sabios del Planeta Tierra con el único fin de avanzar firmemente como era el anhelo de nuestros ancestros.

“Hay celos, pero poco a poco vamos a ir quitándolos, es la tarea de esta vara, que viene del Consejo, nos va a unificar…y en algún momento todas las varas estarán haciendo la presentación de la unidad”, remarcó el Tata Cuyut, quien participó en la ceremonia con tatas y nanas, tanto salvadoreños como de Guatemala y México.

El abuelo Cuyut destacó que la llegada de la Abuela Bastón tiene una misión precisa: “la integración de los pueblos originarios, es prevalecer ante cualquier cosa que pueda pasar la vivencia y el conocimiento, y sabiduría ancestral la que unifica el ser, el yo interno para poder comunicar lo que podría pasar a través del conocimiento y la sabiduría que nos da el fuego sagrado”.

“Por eso es un círculo, y el círculo nos unifica, de ese círculo venimos, pero nos hemos dividido, ahora estamos encontrando el camino, otros están trabajando y que bueno, pero ya el momento está llegando…para unificar el camino blanco, el camino de la sabiduría, el camino que nos lleva a un punto fijo de dónde venimos”, señaló.

Por su parte, Nana Josefina destacó que la ceremonia del 8 B´atz´y la llegada de la Abuela Bastón, se conjuga con esta fecha en la cual se recuerda que “es el inicio de este nuevo año lunar para el tejido de la unión de los pueblos”.

“Ha sido significativo (este encuentro) la fiesta lunar, y como estamos basados desde el vientre con la madre luna, son los 9 meses, los 260 días que la madre estará con nosotros acompañándonos y tejiendo esta hermandad”, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...