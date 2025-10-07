Destitución de jueces “era la única manera de salvar nuestro país”: Nayib Bukele

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que la “única manera de salvar a El Salvador” era destituir a los “jueces corruptos”. Esta declaración se da luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que estudiaría a profundidad la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Es de recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el análisis de fondo del caso sobre la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional ocurrida el 1 de mayo de 2021 en El Salvador, en el primer día de la legislatura de Nuevas Ideas. Esto abre la puerta a revisar el sistema de pesos y contrapesos en El Salvador.

Según la resolución de la CIDH, el Estado justifica la destitución de los magistrados indicando que incurrieron en actuaciones que contravinieron el orden constitucional, incluyendo la emisión de sentencias consideradas arbitrarias.

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo a través de sus redes sociales que “cuando destituimos a los jueces corruptos de nuestro país, enfrentamos una fuerte reacción de la llamada ‘comunidad internacional’, incluida la administración Biden. Lo hicimos de todos modos, porque era la única manera de salvar nuestro país”.

Pese a la acusación de presunta corrupción de los jueces, ni antes ni después de la destitución un proceso penal contra ellos.

La noche del uno de mayo, los diputados de Nuevas Ideas, vía dispensa de trámite, destituyeron a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República. La acción fue catalogada como un golpe de Estado al Órgano Judicial; hubo decenas de pronunciamientos en contra y condenando la acción ya que se trataba de un golpe a la democracia, a la institucionalidad, estado de derecho y la separación de poderes.

Bukele señaló que “era la única manera” para salvar al país, ya que los anteriores magistrados fueron electos por los partidos ARENA y FMLN, y cuestionaron las acciones del Ejecutivo durante la pandemia, cuando se violentaron los derechos humanos.

Sobre las declaraciones de Bukele, la diputada de Nuevas Ideas y miembro de Junta Directiva de la Asamblea, Alexia Rivas, dijo que “nadie comprende mejor que nuestro comandante en jefe la ola de ataques contra nosotros: ataques que buscan castigarnos por defender a nuestro pueblo”.

La diputada sostuvo que “como hija de mi patria y representante de los salvadoreños, votaría mil veces para derrocar a la clase legal corrupta dedicada a liberar a los criminales”.

Los nuevos magistrados, impuestos por el presidente Bukele, no solo le dieron la posibilidad de reelegirse, hoy de forma indefinida, sino que aplican la justicia, de acuerdo las directrices del ejecutivo, critican defensores de los Derechos Humanos.

