Diputados a favor de asignar $113.2 millones a instituciones del Estado

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de asignar $113 millones a diversas instituciones del Estado, entre ellas a la Presidencia de la República, con $32 millones para “ejecución de planes y políticas que permitan el desarrollo económico y social del país”.

Laura Arce, subdirectora del Presupuesto General del Ministerio de Hacienda, llegó a la instancia legislativa para explicar la reforma a la Ley de Presupuesto 2025 y para explicar para qué utilizarían los fondos asignados a las 13 instituciones del sector público.

“La primera reforma que traemos es en relación a refuerzo presupuestario para diversas instituciones del sector público no financiero por el valor de $113.2 millones. Es importante mencionar que con el propósito de poder continuar generando todas las condiciones necesarias para poder llevar el país por la senda del crecimiento económico sostenible, actualmente varias instituciones del sector público tienen diversos compromisos que son prioritarios e impostergables los cuales requieren de cobertura presupuestaria para lo que resta del presente ejercicio fiscal 2025”, dijo Arce en la instancia legislativa.

Arce explicó de forma general los montos y para qué se ocuparán los fondos:

El ramo de Relaciones Exteriores con $10 millones “para fortalecer el óptimo funcionamiento de las representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en el exterior”.

La Fiscalía General de la República se reforzará con $8 millones pata “reforzar la capacidad operativa de la FGR para continuar combatiendo las diferentes formas de delincuencia violencia y criminalidad; además se dará inicio al funcionamiento del Centro Nacional de Anticorrupción creado mediante decreto legislativo de fecha 07 de febrero de 2025”, esto a través de la Ley Anticorrupción.

La Procuraduría General de la República tendrá $2 millones para “el cumplimiento del mandato constitucional de facilitar los servicios de defensa pública en diferentes áreas, y e acceso a la justicia a toda la población, principalmente a los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tendrá $190 mil para el “fortalecimiento institucional, con el propósito de continuar velando por el respeto y la garantía de los derechos humanos, mediante la aplicación de mecanismos de defensa y protección”.

El ramo de Seguridad Pública y Justicia con $17 millones “para continuar apoyando las acciones encaminadas a incrementar la seguridad pública, consolidar el Plan Control Territorial y el Plan Cero Ocio, entre otros”.

El ramo de Educación, Ciencia y Tecnología se asignan $2.5 millones; “para continuar garantizando la articulación y provisión de servicios de atención integral para los niños y niñas en su primera infancia en cumplimiento de la Ley Crecer Juntos”.

El Ministerio de Cultura se reforzará con $3,860,000, “para el fortalecimiento institucional con el propósito de mejorar y revitalizar los destinos y espacios culturales para la difusión, fomento, producción y proyección de la cultura salvadoreña como un derecho fundamental y como la base para el desarrollo social”.

El ramo de Economía obtendrá refuerzo por $6.5 millones; “para continuar respaldando las estrategias que fortalecen y promueven la inversión internacional y los proyectos estratégicos del gobierno que permitan alcanzar el crecimiento económico”.

El ramo de Agricultura y Ganadería tendrá refuerzo por $26 millones; “para continuar ejecutando acciones estratégicas para reactivar el sector agropecuario a nivel nacional y fortalecer la capacidad logística de abastecimiento de productos a precios justos para la población”.

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte tendrá una asignación de $2 millones; “para el fortalecimiento institucional que permita continuar apoyando la ejecución de diferentes proyectos de inversión en infraestructura vial social y productiva”.

En el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se reforzará $500 mil para “el fortalecimiento de una gestión sostenible de los recursos naturales, la adaptación del cambio climático, principalmente en los sectores y territorios altamente vulnerables”.

El ramo de Turismo se refuerza con $2,650,000 “para continuar apoyando el desarrollo de las actividades en el marco de la estrategia denominada “Surf City El Salvador” y la promoción del turismo en eventos internacionales”.

Y la Presidencia de la República obtendrá refuerzo por $32 millones “para continuar ejecutando los planes y políticas que permitan el desarrollo económico y social del país”.

Estos montos totalizan $113,200,000; “con cargo al Fondo General», señala el decreto; sin embargo, el decreto no menciona destinos específicos o para qué serán utilizados estos fondos; tampoco lo detalló la representante de Hacienda en la Comisión.

La Presidencia de la República será la institución que más fondos reciba. Este será el cuarto refuerzo presupuestario que reciba CAPRES en lo que va del año; en julio se le asignaron $16.7 millones; en agosto, $15 millones y en septiembre, $500 mil, que iban destinados a una parte del Presupuesto de la Dirección de Mercados Nacionales. Sobre los demás montos no hubo explicación para qué se iban a utilizar los fondos.

Esta iniciativa será aprobada este martes en la sesión plenaria.

