Comisión de Hacienda calendariza a las instituciones para explicar presupuestos 2026

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa agendó a los funcionarios que asistirán a la instancia legislativa para que expliquen sus presupuestos establecidos para el próximo año. El primero en explicar el presupuesto será el Ministerio de Hacienda.

A propuesta del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, se definió la calendarización para recibir a funcionarios de distintas instituciones para exponer asignación del presupuesto 2026 que quedó así: el 10 de octubre se recibirá al ministro de Hacienda, Jerson Posada, el 17 de este mismo mes a los ministros de Seguridad Pública y Defensa Nacional; ese mismo día, también se recibirá al fiscal general, Rodolfo Delgado.

El 24 de este mismo mes, se recibirá a la ministra de Vivienda y al ministro de Obras Públicas. También, a los representantes del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), a la Dirección de Obras Municipales (DOM) y del Ministerio de Desarrollo Local.

El 31 de octubre, se recibirá al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El 7 de noviembre al Ministerio de Turismo, Instituto Salvadoreño de Turismo, Corporación Salvadoreña de Turismo, Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador y Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

El 14 de noviembre al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Ministerio de Salud. El 21 de noviembre al Ministerio de Economía, a la Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Ministerio de Relaciones Exteriores. El 28 de noviembre al Ministerio de Cultura, Corte de Cuentas de la República y a la Corte Suprema de Justicia.

El presidente de la instancia legislativa, Christian Guevara, consideró “positivo” la forma en que será distribuido el presupuesto para el 2026, ya que “este presupuesto va dirigido a una gran inversión en educación, en salud, en infraestructura y en seguridad”, señaló. Es de aclarar que sí se aumenta el presupuesto de Salud y Seguridad; sin embargo, se reduce el de Educación en $15 millones.

Fue el pasado 30 de septiembre, que Hacienda entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, el anteproyecto de Presupuesto 2026. Las autoridades mencionaron que “por segundo año consecutivo, se trata un presupuesto balanceado y sin financiamiento adicional”, es decir que no se requerirá de préstamos externos para cubrir los gastos corrientes.

Sin embargo, eso mismo se dijo el año pasado para el presupuesto 2025; sin embargo, en este año se han aprobado más de una docena de préstamos que también han servido para gastos del Estado.

El presupuesto del próximo año será de $10,555 millones, sube $892.6 millones respecto al aprobado para 2025, el cual fue de $9,663 millones.

