Comisión de Hacienda calendariza las instituciones para que expliquen sus presupuestos

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa agendó a los funcionarios que asistirán a la instancia legislativa para que expliquen sus presupuestos establecidos para el próximo año.

A propuesta del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, se definió la calendarización para recibir a funcionarios de distintas instituciones para exponer asignación del presupuesto 2026 esta quedó así: el 10 de octubre se recibirá al ministro de Hacienda, Jerson Posada, el 17 de este mismo mes a los ministros de Seguridad Pública y Defensa Nacional; ese mismo día, también se recibirá al fiscal general, Rodolfo Delgado.

El 24 de este mismo mes, se recibirá a la ministra de Vivienda y al ministro de Obras Públicas. También, a los representantes del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), a la Dirección de Obras Municipales (DOM) y del Ministerio de Desarrollo Local.

El 31 de octubre, se recibirá al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El 7 de noviembre al Ministerio de Turismo, Instituto Salvadoreño de Turismo, Corporación Salvadoreña de Turismo, Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador y Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

El 14 de noviembre al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Ministerio de Salud. El 21 de noviembre al Ministerio de Economía, a la Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Ministerio de Relaciones Exteriores. El 28 de noviembre al Ministerio de Cultura, Corte de Cuentas de la República y a la Corte Suprema de Justicia.

El presupuesto del próximo año será de $10,555 millones, sube $892.6 millones respecto al aprobado para 2025, el cual fue de $9,663 millones.

