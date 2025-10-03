Revista Gato Encerrado se traslada a Costa Rica

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Revista Gato Encerrado cierra sus operaciones en El Salvador y traslada su personería jurídica hacia Costa Rica, luego que el Gobierno salvadoreño creara «mecanismos y leyes que buscan cerrar el espacio cívico y silenciar las voces disidentes», así lo informó en su editorial.

“El Salvador está, de nuevo, bajo dictadura. Ya es notorio que el Gobierno de Nayib Bukele ha resucitado la instrumentalización de las instituciones del Estado para su beneficio personal y la persecución política de aquellos que no se alinean a sus intereses y a los de su clan”, comentó la revista.

El medio salvadoreño, nacido en 2014, planteó que el Gobierno ha creado “mecanismos y leyes que buscan cerrar el espacio cívico y silenciar las voces disidentes”. Es en ese contexto de persecución, ciberespionaje y ataques al periodismo independiente, “Gato Encerrado decidió cerrar sus operaciones administrativas y financieras en El Salvador”, informó.

Gato Encerrado señaló que “es imposible existir jurídicamente en un país que no respeta la libertad de prensa ni el debido proceso y que tiene los tres poderes del Estado concentrados en una sola persona que modifica la Constitución de la República a conveniencia”.

Si bien, cierran sus oficinas, no renuncian al oficio “de seguir investigando y fiscalizando al poder”. El exilio “es tan solo el inicio de un nuevo capítulo en el periodismo que hacemos”, señaló el medio quien dijo aceptar los desafíos y los retos que se le presentarán para mantener “la calidad periodística”.

La revista se une a FOCOS y El Faro quienes también trasladaron sus operaciones a Costa Rica, tras el incremento de la percusión a los medios de comunicación por parte del Gobierno.

