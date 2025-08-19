Aprueban préstamo para educación y exoneración impuestos para energía y tratamiento de aguas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió tres dictámenes favorables a fin de aprobar un préstamo por $150 millones para programa de educación y resiliencia al cambio climático y otros dos a favor de la exoneración de impuestos para realizar proyectos de energía renovable y de tratamiento de aguas residuales.

Los representantes de Hacienda, Delia Reyes, subdirectora General de Inversión y Crédito Público, y Gerardo Ramos, jefe de División Jurídica Dirección de Impuestos Internos, ampliaron a los parlamentarios la información sobre las iniciativas. La primera es la suscripción de un préstamo de hasta $150 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejecutar el «Programa de Trayectorias Educativas Completas y su Resiliencia al Cambio Climático».

Según dijeron, el objetivo de este préstamo es fortalecer el sistema educativo nacional, con la adaptación de la infraestructura escolar y los contenidos a los desafíos del cambio climático. También, pretende garantizar la inclusión de estudiantes vulnerables y reducir la deserción escolar.

La subdirectora General de Inversión y Crédito Público expuso que “con la ejecución del programa, se espera beneficiar a más de 39,000 estudiantes a escala nacional, de diferentes centros educativos; más de 10,000 estudiantes en modalidades flexibles, un aproximado de 5,000 familias con material educativo y cerca de 800 docentes para apoyar la inclusión de estudiantes con discapacidad.

El segundo dictamen aprobado por los legisladores es relacionado con el establecimiento de disposiciones especiales para otorgar incentivos fiscales para la instalación de una planta de biogás en el río Acelhuate, proyecto que estará a cargo de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Con esta medida habrá exoneración de impuestos, lo que permitirá acelerar la ejecución del proyecto y generar energía limpia, promoviendo, según el oficialismo, la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono en el país. Estas exenciones se aplicarán durante todas las etapas del proyecto: planificación, construcción, puesta en operación y recepción final de las obras.

Los legisladores también respaldaron disposiciones especiales que otorgarían una exoneración total de impuestos al proyecto de «Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Río Chilama y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Distrito y Departamento de La Libertad.

Las empresas que participen en el proyecto estarán libres del pago de impuestos sobre la transferencia de bienes y la prestación de servicios vinculados a la construcción, la compra de maquinaria y equipos, y otros materiales necesarios para la obra.

