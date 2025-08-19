Dos motociclistas mueren en accidentes de tránsito 

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

En hechos diferentes, dos motociclistas murieron en accidentes de tránsito, uno de ellos falleció la madrugada de este lunes en el kilómetro 7 de la carretera Troncal del Norte, Ciudad Delgado, San Salvador.

Según la información preliminar, la víctima perdió el control y chocó contra los separadores de la carretera, debido al accidente el paso de San Salvador hacia Apopa permaneció cerrado.

En otro percance vial, un motociclista falleció y su acompañante resultó gravemente lesionado, y trasladado a un hospital, luego de ser impactados por un vehículo conducido por Manuel Enrique Vega Monterrosa, de 20 años de edad, quien resultó con 215° de alcohol al hacerle la prueba de alcotest.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que Vega invadió el carril contrario e impactó de manera frontal contra la motocicleta, el hecho ocurrió en la carretera que conduce del desvío El Rosario hacia Jujutla, cantón Los Apantes, Concepción de Ataco, en Ahuachapán.

Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), del 1 de enero hasta la fecha, se contabilizan 2,696 accidentes de motocicleta, que han dejado 2,548 lesionados y 297 fallecidos.

Asimismo, otro accidente ocurrió en el Paso del Jaguar, donde un motociclista resultó lesionado, debido a la colisión se provocó un congestionamiento vehicular en la zona.

Otro accidente vial fue reportado sobre el bulevar Los Próceres, después del paso desnivel de El árbol de la paz sentido hacia Occidente, lo cual ha complicado la circulación en la zona.

Asimismo, antes de llegar a la Ciudadela Don Bosco en la Carretera de Oro, se registró un accidente de tránsito; mientras tanto, en la salida de San Miguel hacia San Salvador, cerca de la Tercera Brigada de Infantería un automóvil particular volcó tras un percance vial.

En la entrada a Lourdes, se registró un accidente de tránsito donde estuvieron involucrados un automóvil y una motocicleta; el conductor de esta última resultó lesionado.

Las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) señalaron que la principal causa de los accidentes de tránsito continúa siendo la distracción al momento de conducir, seguido de la invasión de carril, no guardar la distancia, no respetar las señales de tránsito, velocidad inadecuada, y manejar en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias estupefacientes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...