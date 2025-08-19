Precios de gasolina regular y del diésel disminuirán 

Compartir

Los precios de la gasolina regular y del diesel disminuirán en la próxima quincena, mientras que la gasolina especial mantendrá los precios establecidos en la actualidad, informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

La disminución podría ser entre 4 y 5 centavos de dólar respectivamente, en la gasolina regular y diesel, desde este martes 19 de agosto, hasta el 1 de septiembre del 2025.

Para la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas estos son los nuevos precios de referencia del combustible que estarán vigentes.

Hidrocarburos ha señalado que la gasolina regular que disminuye 4 centavos de dólar tendrá un precio $3.51 en la zona central, en occidente $3.52 y en oriente $3.55.

La gasolina especial no subirá ni disminuirá en ninguna zona del país, por lo que su cotizaciones será la siguiente: $3.80 en la zona central y $3.81 en la zona occidental y $3.84 en el oriente salvadoreño.

El diésel disminuye en las tres zonas del país 5 centavos de dólar. En la zona central tendrá un precio de $3.29, en oriente $3.30 y en occidente $3.34

