Acuerda que placas de vehículos con formato 2011 continúen vigentes un año más

La Comisión de infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de prorrogar la validez de las placas 2011 de los vehículos automotores, su validez será hasta el 31 de agosto del próximo año. También, dictaminó a favor para que se posponga hasta diciembre del próximo año, el subsidio para el transporte público.

El primer decreto, es la prórroga a la disposición transitoria a la Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos». La prórroga más reciente fue aprobada en abril de 2024, la cual vencería este 31 de agosto.

Es de recordar que el 16 de abril de 1993 se emitió la ley que ampara la circulación de vehículos, y en los artículos 13 y 14 de dicha normativa se establece que ningún vehículo podrá circular sin las placas respectivas previo al pago de su precio, las cuales tienen una vigencia de cinco años.

Mientras que el segundo dictamen es una reforma a la Ley transitoria para la estabilización de tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026, la aplicación del subsidio y la vigencia de la inscripción de las cajas únicas registradas en la Dirección General de Transporte; esta prórroga también vencía el 31 de agosto de este año.

Esta ley transitoria, establece un cargo de $0.10 por galón de Diésel bajo en azufre y gasolina regular y superior. En cuanto a la compensación económica del transporte colectivo es de $250 mensuales por microbús y $500 por autobús. La Ley establece la creación de “cajas únicas”, estas deben ser autorizadas por la Transporte Terrestre. Por ruta, se permitirá solamente una caja, esto busca evitar competencia entre las unidades, señalan.

Una «caja única» es una asociación de todos los dueños de autobuses o microbuses que operan en una misma ruta. Todos los ingresos que se obtienen de las unidades por medio del valor del pasaje de esa ruta se recolectan en una sola caja para distribuirlo equitativamente.

La ley transitoria establece que, para operar, las unidades de transporte público deben cumplir con una serie de requisitos técnicos específicos, determinados por el Viceministerio de Transporte (VMT), como el GPS, sistema de recaudo electrónico, revisión técnica vehicular y de emisiones de gases, solvencia de multa, entre otros aspectos.

La forma y el plazo para cumplir con estas exigencias dependen directamente de lo que dicte el Viceministerio de Transporte a través de su Dirección.

