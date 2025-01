Reformas a Ley de Transporte son más bien una «política de miedo»

Redacción YSUCA

El 20 de diciembre de 2024 se aprobaron tres reformas, una al Código Penal, que incluyen la modificación de la denominación del delito de «conducción temeraria» a «conducción peligrosa de vehículos automotores». Es decir, se crea una nueva figura penal. Otra de las reformas es al Código Procesal Penal: antes, era posible conciliar entre la víctima y el supuesto infractor en casos de homicidio culposo, sin excepción. Ahora, se ha establecido una excepción y ya no será posible conciliar en casos de homicidio culposo cuando este sea resultado de conducción peligrosa, explica el abogado constitucionalista Enrique Anaya.

Además, se introdujo una reforma a la Ley de Transporte que crea nuevas infracciones de tránsito y establece multas que van desde 50 hasta 150 dólares.

Según Anaya, estas reformas no eran nuevas, ya que las modificaciones a la Ley de Tránsito habían sido aprobadas en enero de 2024. Sin embargo, Nayib Bukele las observó y la Asamblea las pospuso hasta el 20 de diciembre, sin que se conociera el motivo de este retraso. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro indicó que las reformas entrarían en vigor ese mismo día, pero no se sabía con certeza si ya habían sido sancionadas. Para Enrique Anaya, estas reformas representan más bien una «política de miedo» y carecen de proporcionalidad. Según el abogado, se establece una multa similar tanto para quien conduce en estado de ebriedad como para quien no porta un documento, lo cual considera un desajuste en la legislación.

Anaya sostiene que estos temas deben ser discutidos e informados con anticipación, y califica de «absurdo» que se tomen estas decisiones sin un debate previo y una adecuada socialización con la ciudadanía.

Las personas que fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria, durante el período en que las reformas aún no se habían publicado en el Diario Oficial, pueden interponer un habeas corpus o acudir a las cámaras de segunda instancia para solicitar la libertad de los detenidos, sugiere el abogado.

