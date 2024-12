Titular del MOP aclara que reformas a Ley de Tránsito ya están vigentes 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó en redes sociales que las reformas a la Ley de Tránsito y al Código Penal y Procesal están vigentes, ya que ya fueron publicadas en el Diario Oficial.

Rodríguez salió al paso a informar sobre la vigencia de las reformas luego que en redes sociales se rumoreaba que no estaban vigentes ya que no se habían publicado en el Diario Oficial, y que no cumplieron el proceso de ley.

«Las reformas están vigentes. El decreto de la Asamblea dice que entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial», señaló el funcionario, quien adjuntó la constancia de publicación del diario oficial del 20 de diciembre.

Rodríguez aprovechó para aclarar que «si una persona es detectada manejando bajo los efectos del alcohol: El conductor es detenido, la pena es excarcelable. Es acreedor de una multa de $150. Pierde la licencia por un año. Debe de pasar cursos de reeducación vial».

Si una persona bajo los efectos del alcohol reincide (vuelve a ser detenido por segunda vez) «El conductor es detenido, la pena es excarcelable. Es acreedor de una multa de $150 y pierde la licencia de por vida».

«Si una persona que está manejando bajo los efectos del alcohol tiene un accidente y alguien muere: La persona puede pasar en la cárcel hasta 15 años, pierde la licencia de conducir. Es acreedora de las multas de tránsito correspondiente», sostuvo Rodríguez.

En ese sentido, el funcionario informó que para garantizar que una persona esté efectivamente bajo los efectos del alcohol, internamente, se tienen procedimientos respectivos. «Lo único que queremos es cuidar de la vida de todos».

Rodríguez concluyó que El Salvador no es el único país con cero tolerancia, también tienen cero tolerancia países como: Bulgaria, Eslovaquia, Arabia Saudita, Paraguay, Uruguay, Hungría, República Checa, Rumanía e incluso a transporte de mercancías y personas en Alemania, Italia, Croacia, etc.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores que, si toman, no manejen.