Nueva institución: “El campo” nazi en El Salvador

Hemos mencionado la muerte social y la muerte civil en anteriores artículos, pero existe otro concepto notorio en el modelo cognitivo cultural predominante en la Alemania nazi, “el campo” sitio para albergar y tratar a los judíos, eran lugares de sufrimiento incesante y en determinado momento de muerte.

(fragmentos) “¿Qué era un “campo” y qué constituía el universo de los campos? Un “campo” que debe distinguirse de una prisión, era una institución de internamiento que albergaba a judíos y no judíos de una manera permanente o semipermanente y que, básicamente no estaba sometida a restricciones legales. Como sabían los alemanes corrientes, los campos eran las nuevas instituciones especiales del régimen destinados a los fines especiales… unos fines que diferían tanto de los carcelarios como las SS diferían del ejército del káiser. Esta cualidad esencial era la característica común de la variedad de campos que crearon los alemanes, si bien los campos diferían en sus objetivos y en las identidades de los pobladores… El campo fue la primera gran institución claramente nueva que fundó el nazismo tras la ascensión de Hitler al poder. El campo fue el acto de creación simbólico del nazismo, el primer ejemplo de la gran capacidad destructiva que tenían los nazis. En marzo de 1933, poco después del incendio que destruyó el Reichtag, el régimen estableció una variedad de campos provisionales que ayudarán a albergar a las veinticinco mil personas que habían detenido, principalmente comunistas, socialdemócratas, y sindicalistas. El 20 de marzo de 1933 Himmler convocó una conferencia de prensa en la que anunció el establecimiento del primer campo de concentración formal, en Dachau, donde internarían a cinco mil prisioneros. El régimen, en absoluto esquivo acerca de sus medidas violentas, no mantuvo en secreto la fundación de aquel nuevo ente”. Los verdugos voluntarios de Hitler, los alemanes corrientes y el holocausto / Daniel Jonah Goldhagen – México: Ed. Santillana, 2005. Pág 223-224

“ El campo no solo fue la primera gran institución claramente nueva de Alemania durante el régimen nazi, sino también, y de un modo más significativo, la innovación institucional mayor y más importante durante el período nazi. El número de campos (más de diez mil) que los alemanes establecieron, mantuvieron y dotaron de personal era sombroso. Estaban esparcidos por todo el continente europeo, pero la mayoría se concentraba en Europa oriental”. Pág 224.

En nuestro caso la creación del CECOT, ahora convertido en prisión internacional es un signo alarmante, del cual poco se sabe, pero en ese sitio se encuentran los deportados venezolanos y otras nacionalidades, junto a las pandillas en secciones separadas.

Nueva institución: ¿El Centro de confinamiento contra Terrorismo CECOT?

Asistimos a una nueva institución carcelaria o una creación institucional en El Salvador, similar al ejemplo histórico nazi: “sin leyes, sin derechos, sin defensa jurídica etc.” semeja la muerte social… son acontecimientos culturales que afectan a miles de personas, el 01ABR025 los medios de comunicación anuncian el 37 régimen de excepción que tiene como producto visible: 85,515 capturados, una cifra notable, pero más aún el clamor de las familias por sus hijos inocentes.

El sistema carcelario nunca fue tan antagónico a los principios democráticos y de justicia, la mención de algunos elementos son una realidad desgarradora: ausencia de debido proceso, no acceso a información de los privados de libertad, negación de habeas corpus, fuera de leyes internacionales, inconstitucionalidad, prisión a inmigrantes en EE.UU etc.

El ejemplo de la Alemania nazi fue un cambio cultural que justificó la violencia contra “opositores a Hitler y a los judíos”, durante años se ejecutaron atrocidades contra humanidad, pero en nuestro caso, las decenas de historias de los pocos liberados durante el régimen de excepción son similares, son relatos de sufrimientos.

Debemos mencionar que los eventos al interior de nuestras prisiones son de tal frecuencia y sistemáticos que parecen un guion de películas de terror.

El sistema carcelario nacional y el centro de confinamiento (CECOT) parecen una nueva institución, no atiende a los jueces, desconoce derechos humanos, no oye lamentos de organismos humanitarios, ni las ordenes de libertad de los cautivos, ni siquiera permite información con familiares, etc. en esos lugares las leyes son policiales o de cualquier otro tipo, pero es un sistema perverso, que propone en esencia la muerte social, civil o física de los prisioneros.

Yo solicito el fin del Régimen de Excepción, retorno a las leyes democráticas y la justicia nacional, antes que se olvide que somos ciudadanos.

