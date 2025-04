LA APUESTA DEBE DIRIGIRSE HACIA EDUCACIÓN, NO A LA REPRESIÓN

Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

La proyectada imagen de tolerancia cero para con la delincuencia de parte del régimen, la sustenta en el supuesto de que la nuestra es una población proclive al delito.

Partamos de que este es un régimen característicamente aporofóbico, descaradamente narcisista, desmedidamente acomplejado, que encuentra en el descarado recurso desinformativo, la vía de escape por donde da rienda suelta a su mitomanía y la cultura de la ofensa para quienes le señalamos sus faltas y crímenes.

El narcisismo del caudillo referido, supone que el común está por debajo de su altura y talla moral, la que, solo es sustentado en esa campaña permanente en la que escuchamos frases como la de rey filósofo, manipuladas en el solo propósito de proyectar una imagen grandilocuente, donde su supuesta sabiduría y capacidad son sin igual, lo que como pueblo debemos agradecer.

Sobre ello debemos señalar, que la relativa pacificación del territorio es un logro que sólo tiene paralelo en la alcanzada por el martinato, pero que es sustentada sólo en las armas, lo que nos lleva a concluir que esa violencia existe por razones políticas además de estructurales, y que, si bien la primera se ha impuesta por ahora, no puede mantenerse en el tiempo porque sencillamente ¡no se han atacado sus causales estructurales!, que el régimen ha agravado y profundizado.

Porque hay más pobreza [la FAO señala como hasta 2,2 millones de salvadoreños han reducido su ingesta calórica al privarse diariamente de una de sus comidas], que es en proporción a la precarización de las mayorías, lo que es respaldado por los informes de la banca multilateral, que de manera independiente y en diferentes momentos señala como [BID/FMI/BM/BCIE] la riqueza a alcanzado una concentración sin precedentes en esta sola gestión, donde el 0,00002% de la población es la única beneficiaria del régimen, con hasta el 87% del PIB de acuerdo a la misma fuente, mientras hasta la mitad de la PEA se ha reubicado en terceros países por razones económicas y de seguridad.

Semejante cuadro pone en evidencia cómo la población es sistemáticamente privada de elementales derechos como, por ejemplo, acceso a educación de calidad, lo que la prueba PISA desnuda crudamente.

En el solo presente lustro vemos todos como los pequeños logros alcanzados en las anteriores dos gestiones, se han perdido, cayendo estrepitosamente del lugar alcanzado por de izquierda, a una de las últimas posiciones evaluadas de parte del organismo multilateral, lo que se corresponde con los crecientes recortes que se hacen a educación por las razones de todos conocidas.

Este resumen no puede abordar todo al respecto, pero basta señalar como no es posible lograr la pacificación real del país, sin atacar las causas de la violencia que padecemos, que son estructurales, y entre otros, que la población acceda a educación de calidad, lo que no sucederá en esta gestión.

Así que, esperaremos que el amable lector sea en un futuro próximo ministro de alguna cartera, para que arregle todo.

¿Verdad?

