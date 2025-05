Usted tiene un buen caso señor Fiscal, pero no son los de El Faro

En el Día de la Libertad de Prensa, el 3 mayo, decretado por las Naciones Unidas a solicitud de la UNESCO en 1993, se conoció que la Fiscalía General de la República, al mando del abogado Rodolfo Delgado, prepara órdenes de captura contra los periodistas de El Faro que en la semana recién pasada difundieron una entrevista, en tres partes, con dos líderes de la pandilla 18 Revolucionario.

Las entrevistas son reveladoras, pues, en la propia voz de los líderes de las pandillas hablan con detalles de cómo ayudaron al presidente Nayib Bukele, primero a convertirlo en alcalde de San Salvador, y luego llegar a la presidencia.

Fue el propio director de El Faro, Carlos Dada, quien posteó un mensaje en el que denuncia la amenaza de la Fiscalía General de la República: “Hemos recibido información confiable de que la Fiscalía General está preparando órdenes de captura contra periodistas de El Faro”.

Sin lugar a dudas, la Fiscalía tiene un buen caso, pero no contra de El Faro, no es contra los periodistas, es contra los que negociaron con las pandillas, los que les dieron dinero, los que los ayudaron a salir del país en pleno apogeo del Estado de Excepción. No son los mensajeros a quienes se debe procesar, sino a los negociadores, a los que el propio Nayib Bukele maldijo mil veces en una oportunidad.

“Mil veces malditos los que negociaron con la sangre del pueblo”, dijo Bukele en 2019, tras acusar a los partidos ARENA y FMLN de haber negociado con las pandillas. Pero, hoy, dos líderes pandilleros, que están fuera del país, quienes fueron protegidos y sacados por un funcionario del gobierno de Bukele, revelan que desde 2015, fue el señor Carlos Marroquín, hoy director del Tejido Social, quien negoció con los líderes de las pandillas para disminuir los homicidios y obligar a los votantes, en las zonas bajo su control, a votar por Bukele.

El caso, señor fiscal Delgado, no es pues contra los periodistas de El Faro, sino contra el señor Carlos Marroquín, contra el diputado de Nuevas Ideas Dennis Salinas, contra Osiris Luna, Director de Centros Penales, quienes, según Carlos Cartagena, conocido en el hampa como “Charlie del IVU, fueron captados encapuchados entrando en centro penal para conversar con los cabecillas de la 18. El mismo Cartagena dijo ser uno de los encapuchados.

“El actual director de Tejido Social, Carlos Marroquín, era la persona encargada de hacer los contactos, él era amigo de un homeboy (pandillero) de allí”, dijo Cartagena en la entrevista para El Faro. También mencionó como intermediarios a Dennis Salinas, actual diputado por San Salvador de Nuevas Ideas, así como Víctor Martínez (Scar), diputado suplente de la diputada por San Salvador, Suecy Callejas, también de Nuevas Ideas.

Uno de esos acuerdos, según comentó “Liro”, otro de los pandilleros entrevistados por El Faro, era calmar los homicidios, y así fue; las pandillas le tomaron la palabra, también, los pandilleros ayudaron a controlar los territorios durante lo más árido de la pandemia para evitar que las personas desobedecieran la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno de Bukele.

Los pandilleros revelaron que ayudaron también a repartir la caja alimentaria que dio el Gobierno a los salvadoreños así también los $300 en calidad de bono. Los pandilleros relatan que fueron casa por casa anotando los nombres de las personas para posterior entregarle ese dinero; de hecho, en el manejo de esos fondos se han presentado irregularidades. La Corte de Cuentas de la República informó que el Gobierno habría repartido 300 dólares a unas 100 mil personas con criterios desconocidos.

Sobre el día de la libertad de prensa, la ONU establece: “El 3 de mayo sirve para recordar a los gobiernos la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa y es también un día de reflexión entre los profesionales de los medios de comunicación sobre cuestiones de libertad de prensa y ética profesional”.

“Igualmente importante, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es un día de apoyo a los medios de comunicación que son blanco de la restricción, o abolición, de la libertad de prensa. También es un día de recuerdo para los periodistas que perdieron la vida en la persecución de una noticia”, agregó la ONU.

De ahí, que las amenazas de este gobierno contra El Faro y cualquier otros periodistas o medios, es una flagrante violación a la libertad de prensa decretada por las Naciones Unidos, y por ello, no solo hay que solidarizarse con los de El Faro, sino denunciarlo con ahínco a escala mundial.

