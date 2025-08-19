Educación para el adoctrinamiento, sostiene Manuel Flores

Compartir

Redacción Nacionales

@Diario Co Latino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, sostuvo en su acostumbrada conferencia de prensa de todos los lunes que nombrar a un militar al frente del Ministerio de Educación no es lo más propicio para el país, tomando en cuenta que este ministerio “es el más importante”. A Flores no le queda duda que es para el “adoctrinamiento”.

Manuel Flores recordó que en ese ministerio han pasado, al menos, tres titulares: Carla Hananía de Varela, desde el inicio de la gestión de Bukele en 2019, hasta febrero de 2022. Luego Bukele nombró a Mauricio Pineda, hasta este 14 de agosto, fecha en que juramentó a la capitana Karla Trigueros.

En cada nombramiento, recordó Flores, se enfatizó en la reestructuración y modernización de la educación.

“Solo recordemos la primera ministra de Educación que tuvo este gobierno, lo mismo hizo, (prometió) que ´ahora sí vamos a la modernización´, que ´El Salvador va a ser un modelo de educación en el mundo entero´. ¿Por qué la quitaron? porque no sirve. Llegó el otro y (prometió) ´hoy sí, ahora vamos a comenzar, (…) lo primero que hizo (fue) pintar una escuela. Y ahí comenzó ´la modernización de la educación del país´. Lo quitaron. ¿Cuál fue la justificación? no se sabe”, cuestionó Flores.

El Gobierno no ha aclarado la razón de la destitución de Pineda.

El dirigente político señaló que un enfoque educativo conlleva una metodología de enseñanza y planificación. «No es solamente poner a alguien y llegar a ver cómo están las escuelas». A juicio de Flores, esto significa que, en 6 años, el Gobierno desconoce la situación de las escuelas.

“No estoy en contra de la designación de la persona como tal. Es el cargo, es el ministerio más importante. Es lo que va a permitir a las generaciones futuras tener la posibilidad de llevar adelante nuestro país hacia el futuro», añadió.

Flores sostuvo que la crítica de la población es «¿por qué un militar?». «¿Por qué no un científico de aquellos que prometieron?». En abril del año pasado, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que el Estado salvadoreño ofrecía 5 mil pasaportes gratuitos a diversos profesionales del extranjero que tuvieran competencias “altas”.

“¿Por qué no nombran especialistas?, porque el concepto que tienen la gente que están dirigiendo es que no importa la educación de la gente. Saben que hasta memes enseñan a hacer. Pero vaya a buscar un texto de historia o un poema de Alfredo Espino, de Claudia Lars, no aparece, mucho menos Roque Dalton”, cuestionó Flores.

Manuel Flores sostuvo que no habrá “educación para la liberación”, sino “educación para el adoctrinamiento”. El dirigente político enfatizó que los militares “no están para educar”, sino para defender la soberanía.

“Es puro show para la foto. Así como andan otros ahí, que incluso el ministro de Defensa entra a una posa, se moja y los caminos secos, así son. A la par el camino seco, no, hay que caminar en el lodo para que la gente vea que nos estamos enlodando. Así son, puro show”, recalcó el secretario general del partido de izquierda.

Críticas por lluvias

Este fin de semana el territorio nacional vivió fuertes lluvias que provocaron fuertes inundaciones, en su mayoría las emergencias ocurrieron en San Salvador. “Es triste que 45 minutos de lluvia hayan inundado nuestra capital nuevamente, pero, es más triste escuchar de la manera más soberbia e hipócrita a este Gobierno y a sus funcionarios culpar al pueblo. Ahí aparecieron culpando al pueblo por botar la basura en la calle”.

Flores criticó el oportunismo de las autoridades sobre la emergencia por las lluvias, sobre todo, con aquellas que se vieron afectadas. “Después de la lluvia, llegó el alcalde de San Salvador repartiendo comida con 150 fotógrafos alrededor. Haciendo show, haciendo películas, que es lo único que les queda bien. ¿Por qué no lo previeron? Porque son inútiles para gobernar”, criticó.

“No tienen capacidad de prevenir. No hay planes contingenciales, porque no entienden lo que es un plan contingencial. Lo único que han contratado son gente que hacen Tik Tok. Lo que hacen son contenidos para atacar a la oposición”.

