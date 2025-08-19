Dupla cubana del voley playero (f) cae en su debut

Compartir

Asunción/Prensa Latina

La dupla femenina cubana del voleibol de playa cayó 1-2 ante su similar de Bolivia en su debut en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Kailin de la Caridad Garrido y Maykekin Drik atacaron más que sus rivales María Isabel Chacón y María José Galindo, pero cometieron 27 errores no forzados y 10 faltas en el servicio para ceder con parciales de 21-15, 13-21 y 20-15.

Por las ganadoras Chacón conseguió 17 unidades, 13 en ataques y cuatro por el servicio, mientras por las cubanas destacó Garrido con 12 puntos.

Esta misma tarde las antillanas volverán a salir a la arena del Estadio Pynandi a enfrentar a la pareja de República Dominicana en la continuación de la fase clasificatoria del grupo B.

En horas de la mañana el tándem de la mayor isla del Caribe integrado por Damián Gómez y Eblis Verane, obtuvo fácil victoria ante su simular de Ecuador con tanteadores de 21-12 y 21-10.

Sus próximos contrarios serán los estadounidenses Basey y Hurts, en partido programado para este mismo lunes.

Colombiana Barrios con jabalina dorada

La colombiana Valentina Barrios ganó la medalla de oro en el lanzamiento de la jabalina de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Barrios firmó un registro récord para estos Juegos de 60.16 metros en su tercer intento, para desplazar a la uruguaya Manuela Rotundo (57.44) y a la cubana Claudia Guerrero (48.41).

En esta primera jornada también se disputarán finales en la jabalina para hombres, salto de longitud (f), 10 000 metros (f), 5000 (m), disco (f) y relevo mixto del 4×400.

Esta mañana, la mexicana Karla Serrano le dio a su país el primer metal dorado en este deporte, al imponerse en los 20 kilómetros marcha con récord para los Juegos de 1:31:40.1 horas.

Clavadista estadounidense Verzyl reina en el trampolín

La clavadista estadounidense Sophia Grace Verzyl consiguió la medalla dorada en el trampolín de 1 metro en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Verzyl, fue muy estable en sus cinco rutinas de saltos para sumar una puntuación final de 270.40 unidades, darle a su país la segunda presea de oro en este deporte y encaramarlo en la cima del medallero.

La medalla de plata fue para la mexicana Mia Cueva con 267.95 puntos y el bronce quedó en poder de su hermana gemela Lía (261.45). En la versión masculina de esta prueba, disputada el pasado sábado, se impuso el cubano Frank Abel Rosales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...