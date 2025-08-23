Oleysi Ferrer le da oro a Cuba en el atletismo de Asunción

Asunción/Prensa Latina

El cubano Oleysi Ferrer ganó este viernes la medalla de oro en los 3000 metros con obstáculos de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Con un tiempo récord para la cita multideportiva de 8:54.20 minutos, Ferrer le dio a su país el séptimo metal dorado en el atletismo, para encabezar el medallero de este deporte.

Completaron el podio el brasileño Mateus de Alencar con tiempo de 8:57.82 y el mexicano Roberto Márquez (9:02.34).

En la versión femenina de esta prueba se impuso la peruana Verónica Huacasi, también con récord para los Juegos de 20:20.55 minutos.

Puertorriqueño Pantojas gana oro en 800 metros

El puertorriqueño Miguel Ángel Pantojas conquistó la medalla de oro en los 800 metros planos del atletismo de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Con tiempo récord para esta cita continental de 1:48.79 minutos, el boricua consiguió el segundo título para su país en este deporte.

Detrás de él llegaron a la meta el canadiense John O’Reilly con un crono de 1:49.12 y el mexicano Amado Amador con 1:49.14.

Karateca María Ouyahia gana oro para Canadá

La karateca canadiense María Ouyahia derrotó hoy a la peruana Sofia del Pilar Gómez y se llevó la presea de oro en la división de 55 kilogramos en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

El combate concluyó igualado a cinco puntos, pero la norteña logró el triunfo por hansoku y le dio a su país el primer título en este deporte en la justa continental.

Las medallas de bronce en esta división fueron para la boliviana Sol Sandoval y para la brasileña Leticia de Almeida.

En esta jornada el estadounidense Evangelos Akde subió a lo más alto del podio en la división de 67 kilogramos, el venezolano Jesús Castro dominó en los 75 y la mexicana Ana Herrera en los 61.

