CIDH reconoce afectaciones que sufren las personas con familiares detenidos 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó la resolución sobre los derechos de familiares y personas con vínculos afectivos de las privadas de libertad, asimismo, hizo un llamado al Estados a adoptar medidas que les asegure sus derechos como tales.

Organizaciones sociales en el país sostienen que esta resolución de la CIDH detalla lo vivido por familiares de personas capturadas bajo el Régimen de Excepción, en su mayoría los niños, adolescentes y adultos mayores sufren afectaciones sociales, económicas y emocionales; entre ellas, la ruptura de lazos de protección, los obstáculos para mantener un contacto adecuado, y la pérdida de cuidados.

Además, las familias son víctimas de discriminación y estigmatización, por ello, la Resolución desarrolla los deberes estatales para garantizar los derechos de estas personas, con el objetivo de orientar a los Estados en la adopción o revisión de las políticas penitenciarias, con especial énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, las personas mayores y mujeres.

“De manera prioritaria, se destacan las obligaciones relacionadas con el mantenimiento de los vínculos, la incorporación de las perspectivas de familiares en políticas y programas penitenciarios, el derecho de las personas encarceladas a ser privadas de libertad en espacios cercanos a sus familias, el acceso a la información por parte de las familias, y la obligación de combatir la violencia contra aquellas”, indica la Resolución de la CIDH.

En El Salvador los familiares de los detenidos, ya sea por el Régimen de Excepción o delito común, no pueden visitar a sus seres queridos ni constatar que están bien de salud. Desde que el Estado de Excepción fue implementado en marzo de 2022 fueron suspendidas las visitas familiares y de abogados.

A la vez, las familias son afectadas económicamente, en especial cuando el detenido es quien era el sostén y aportaba para las necesidades del hogar; asimismo, los familiares cada mes deben gastar entre 50 y $100 para llevar a los centros penales el paquete con insumo de higiene personal, ropa y alimentos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

