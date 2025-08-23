Ex Fiscal Luis Martínez condenado a 10 años por fraude procesal

Compartir

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador dio a conocer el fallo contra el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, quien fue condenad0 a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación.

En este caso, denominado Rais-Martínez, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Martínez de “favorecer con pruebas falsas en favor del empresario Enrique Rais”.

Los delitos por los que fue hallado culpable el ex fiscal son fraude procesal, por el que se le impuso una pena de 5 años de cárcel, y 5 años por omisión de la investigación.

Para la Fiscalía General de la República (FGR) el exfiscal Martínez favoreció con pruebas falsas en favor del empresario Rais, con acusaciones en contra del abogado y ahora parte querellante del proceso, Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera.

El exfiscal Martínez ha sido vinculado también a delitos como “escuchas telefónicas, que detallan que el exfiscal ignoró diferentes llamados del exdirector del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones de la Fiscalía, en los que le pedía procesar al exjuez Noveno de Paz de San Salvador, Romeo Aurora Giammattei”.

En este caso también se procesó al exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Adalberto Arriaza González, condenado a 5 años de prisión por fraude procesal, luego de haberle cambiado el delito de actos arbitrarios por el que originalmente había sido imputado.

Mientras, Francisco Grimaldi fue sentenciado a 6 años de cárcel por fraude procesal, en modalidad concurso real.

Martínez cumplió en agosto de 2021 una condena de cinco años de prisión por la sentencia recibida por el delito de divulgación de material reservado.

El Ex fiscal también tiene abierto otro proceso judicial, denominado “Corruptela”, en el que es acusado por peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, cohecho propio, falsedad documental agravada, omisión de investigación y lavado de dinero y activos.

Junto a Martínez, en este caso hay 29 personas más acusadas, pero el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ha suspendido la audiencia preliminar, debido a que la Fiscalía señala que hay imputados que han solicitado someterse a procedimientos abreviados.

