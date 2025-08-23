Reformas que permiten juzgar a menores como adultos, cuestionadas por abogado

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Con las nuevas reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, las personas detenidas durante el régimen de excepción tendrán que esperar a que la Fiscalía General de la República presente las acusaciones, que aún no se han presentado, porque no existen pruebas de los delitos y en el caso de los menores detenidos estos serán juzgados como adultos.

Para Otto Flores, abogado penalista, previo a las reformas ya se establecía un plazo para que la FGR presentara las acusaciones, pero no hacerlo, ha llevado a que muchas personas mueran dentro de las cárceles sin un juicio.

Los menores de edad serán juzgados por un juez de adultos, aunque este presente un juez de menores, señala Flores.

Y es que la reforma del artículo 3 de la Ley señala que “los jueces de menores que conforman el Tribunal actuarán únicamente como jueces de garantía, supervisando el cumplimiento de los derechos de los menores”.

El abogado afirma que en el país hay una gran cantidad de personas detenidas y su situación se agrava, ya que de muchos se desconoce el paradero o si continúan con vida.

Según la ley se va a realizar una sola audiencia, eliminando la posibilidad de imposición de medidas cautelares.

Flores dijo que esta situación es preocupante, ya que será el fiscal quien presentará el requerimiento acusatorio ante el juez y por medio de ese documento decidirá si el acusado se mantiene en detención provisional o con medidas alternas, sin la participación de un abogado defensor.

Con esta decisión se vulnera el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 11 y 12 de la Constitución, añadió Flores.

