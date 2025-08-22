Pesista ecuatoriana Palacios con título panamericano (j) en 63 kg

Compartir

Asunción/Prensa Latina

La pesista ecuatoriana Jessica Isabel Palacios se llevó este jueves el título en la división de hasta 63 kilogramos durante los II Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025.

Palacios falló solamente su último intento del envión, cuando ya tenía segura la presea dorada, tras cerrar con 100 kilos en el arranque y 122 en el segundo ejercicio, para un total de 222, récord para el evento.

Con plata concluyó la argentina María Paz Casadevall (211) y con bronce la venezolana Diana Del Valle Bellorín (208).

Pesista De la Rosa regala décimo oro a Cuba

El pesista Enmanuel Dioslay de la Rosa dio a Cuba su décima presea áurea en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, tras ganar la división de los 79 kilogramos.

De la Rosa consiguió un biatlón de 310 kilogramos, luego de rendir una competencia casi perfecta, pues falló apenas un solo intento —no logró los 180 kg en su tercera oportunidad sobre la palanqueta—, pero sus alzadas de arranque (140 kg) y dos tiempos (170 kg) resultaron inalcanzables para sus rivales.

Las preseas de plata y bronce, correspondieron al argentino Diego Benjamín Turner con suma de 290 kg (130-160) y el peruano Hidver Silva con 261 (112-149), respectivamente.

Silva aseguró “in extremis” la tercera plaza con apenas un kilogramo más que el boliviano Sebastián Justiniano, que tras ser tercero en el arranque (120 kg), falló sus primeros dos intentos en el envío con 140 y apenas lo consiguió alzar en su tercera ocasión, lo cual aprovechó el peruano.

Los pesistas cubanos suman ahora en estos Juegos una de oro y otra de bronce, ganada la víspera por Yulieski Martínez en la división de 65 kg.

Este jueves la mayor de las Antillas sumó plata y bronce en el canotaje por intermedio de Julio Suárez (K1-500 m) y Yisnolys López (C1-500 m), respectivamente; cosecha que debe incrementarse antes del cierre de la jornada, pues tres luchadoras disputarán las preseas de oro y una cuarta irá a discutir bronce.

Venezuela alcanza los 10 cetros en Asunción

Venezuela alcanzó los 10 cetros en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con la victoria de la luchadora Gilbery García en la final de los 68 kilogramos.

García aventajó en la disputa de la medalla de oro a la estadounidense Brooklyn Hays por 4-2 después de perder el primer período por 0-1.

La cubana Dailianis Canales y la mexicana Debanhi Tapia ganaron las preseas de bronce de la categoría.

En la última final de las mujeres, la estadounidense Tristan Kelly conquistó el título de los 76 kilos al vencer a la puertorriqueña Paola Rodríguez por 5-0.

Los metales bronceados del peso quedaron en poder de la mexicana Edna Jiménez y la colombiana María Ceballos.

