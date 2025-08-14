Resultados de los Panamericanos Juveniles Asunción 2025

Compartir

Asunción/Prensa Latina

Brasil logró el doblete hoy en la prueba reina de la natación en los II Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025, al ganar los 50 metros estilo libre tanto femenino como masculino.

Entre las damas la mejor fue Stephanie Balduccini, que con tiempo de 25.42 segundos aventajó a la colombiana Isabella Bedoya (25.42) y a la también auriverde Beatriz Bezerra (25.62).

Por su parte, Guilherme Caribe se impuso entre los varones con 21.72 segundos, por delante del bahamés Lamar Taylor (22.11) y el trinitario Nikoli Blackman (22.32).

En ambos casos, los ganadores establecieron nueva marca para este tipo de lides.

Argentina Hein establece nuevo récord

La nadadora argentina Agostina Ariadna Hein estableció un nuevo récord continental al ganar los 400 metros estilo combinado en los II Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025.

Hein destrozó el primado que había establecido en horas de la mañana (4:47.90) al completar la distancia en la final en cuatro minutos, 38 segundos y 41 centésimas.

Para ella fue su quinta presea en la lid, pues ya poseía un oro, dos platas y un bronce.

La plata fue para otra albiceleste, Magdalena Portela (4:49.44), y el bronce para la brasileña Agatha Amaral (4:50.83).

Brasil ratifica con oro colectivo reinado panamericano en judo

El equipo de Brasil ratificó hoy su reinado en el judo de los II Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025 al coronarse en la justa por equipos mixtos.

Los brasileños vencieron en todos sus topes, incluyendo la final ante Cuba, que concluyó favorable a ellos cuatro triunfos por cero.

Bianca Reis y Eduarda Bastos vencieron por ippón a Yainet Coronado y Wendy Martínez en 57 y 63 kilogramos, respectivamente, y Matheus Nolasco y Jesse Barbosa por descalificación a Cristhian Cordero en 73 y Adel Fresneda en 90.

Así las cosas, no hizo falta celebrar los duelos entre Ana Soares y Dayanara Curbelo en más de 78, y entre Andrey Coelho y Jonathan Delgado en más de 100.

En la disputa de los bronces, Estados Unidos derrotó 4-2 a Canadá y Colombia 4-3 a Perú.

