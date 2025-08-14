“No le pondremos el camino fácil al actual gobierno”: ARENA

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El partido ARENA afirmó que participarán en las elecciones de 2027, incluidas las presidenciales. Esta postura sale al paso luego que el diputado por ese partido, Francisco Lira, instó a ARENA a no presentar candidato presidencial, ya que sería legitimar una elección inconstitucionalidad, pues Bukele participará por un tercer mandato consecutivo, algo que es contradictorio con la Constitución de la República.

En el comunicado, el Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) señala que “las declaraciones emitidas por el diputado Lira corresponden a una opinión estrictamente personal, y no reflejan la postura institucional del COENA, máximo órgano de dirección”, del partido ARENA.

Es de recordar que el diputado Francisco Lira planteó, recientemente, en Encuentro con Julio Villagrá, que analistas han manifestado que en las próximas elecciones presidenciales (2027) no hay que votar. “Y yo pienso lo mismo, hay que anular el voto para el presidente”, dijo Lira.

En ese sentido, instó a su partido, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) a no presentar un candidato a la presidencia.

A juicio del legislador, participar en las presidenciales próximas “Sería avalar una elección inconstitucional, ningún diputado tiene el rol para poder reducir el mandato de un funcionario público”, comentó Lira, en referencia a la decisión de los legisladores de Nuevas Ideas, en acortar el mandato presidencial hasta 2027, cuando los salvadoreños habían elegido popularmente para un periodo de 5 años, que terminaba en 2029.

El partido ARENA comentó que no le pondrán el camino fácil al actual gobierno en la búsqueda de perpetuar el poder: “ARENA es un partido que ha enfrentado y superado adversidades, incluso, en los momentos más duros de nuestra historia, y esta no será la excepción”.

“Tal como lo hemos manifestado, no le pondremos el camino fácil al actual gobierno y reafirmamos que participaremos en las próximas elecciones con los mejores hombres y mujeres que nuestro país puede ofrecer”, expresa el comunicado de dicho instituto político.

El partido de derecha dijo que en la actualidad “ARENA es un partido renovado, unido y listo para defender los principios democráticos, la libertad y el bienestar de los salvadoreños”.

Es de recordar que el 31 de julio de este año el oficialismo hizo reformas a la Constitución de la República para extender el periodo presidencial a 6 años, que la reelección presidencial sea indefinida y se elimina la segunda vuelta electoral. También se aprobó un decreto transitorio para que la actual gestión presidencial termine en 2027, todo esto de forma inconsulta con los salvadoreños.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...