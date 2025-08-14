Destacan oro de patinadora Nóchez en mundial

Compartir

San Salvador/Prensa Latina

La salvadoreña Ivonne Nóchez ganó oro en patinaje en los Juegos Mundiales Chengdu 2025, destacan este miércoles medios de prensa locales.

Nóchez ganó la primera medalla de oro y segunda de El Salvador en Juegos multideportivos continentales y mundiales, reseña el diario El Mundo.

Mientras el Diario El Salvador resaltó que la deportista forjó su nombre en letras doradas.

Nóchez se impuso el martes en la prueba de los 100 metros sprint en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025 que se disputaron en China y en la final derrotó a la francesa Haila Brunet, que obtuvo la medalla de plata y la guatemalteca Dalia Soberanis, ganadora de medalla de bronce.

‎ Competir en los Juegos Mundiales para mí significa esfuerzo, disciplina y sacrificio de cada entrenamiento. Es un honor enorme poder representar a mi país, aún más siendo la única representante, expresó la patinadora días previos a la competencia.

‎Los Juegos Mundiales, ahora disputados en tierras chinas, reúnen a las disciplinas que no forman parte de las olimpiadas, permitiendo reunir a grandes deportistas en cada una de las competencias que se desarrollan.

