Con Messi y novedades Argentina disputará eliminatorias mundialistas

Compartir

Buenos Aires/Prensa Latina

Argentina presentó la prelista de su selección que disputará las Eliminatorias para el Mundial 2026 con Lionel Messi y algunas novedades, comenzando ante Venezuela el 4 de septiembre en el Monumental y Ecuador, el 9 en Guayaquil.

En la relación aparece Lionel Messi y la gran sorpresa es la primera citación para José Manuel López, delantero del Palmeiras. Además, falta a Enzo Fernández por suspensión y por él Lionel Scaloni sumó a Alan Varela. Se espera que de esta nómina luego se recorten dos o tres nombres.

López fue convocado por primera vez a sus 24 años para la Albiceleste. En lo que va de la temporada, lleva 15 goles en 42 partidos.

Además, la selección se renueva con algunos rostros respecto a la última nómina: Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Genoa) entran por Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández (le dieron dos partidos de suspensión por su roja ante Colombia en la última fecha).

Valentín Carboni vuelve al equipo nacional después de casi un año. Tras su larga rehabilitación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, volvió a la actividad en el Mundial de Clubes con el Inter y recientemente marcó un golazo en su debut oficial con Genoa.

Acá la relación completa de la Selección Argentina para las Eliminatoria Mundialista:

ARQUEROS:

Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace)

DEFENSORES:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (AFC Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS:

Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen), Alan Varela (Porto FC), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Claudio Echeverri (Manchester City), Valentín Carboni (Genoa FC)

DELANTEROS: José López (Palmeiras), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como 1907), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Franco Mastantuono (Real Madrid), Ángel Correa (Tigres de México).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...