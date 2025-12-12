Messi y el Inter de Miami jugarán en Ecuador

Compartir

Quito/Prensa Latina

El argentino Lionel Messi jugará en Ecuador el próximo 7 de febrero, cuando su equipo, el Inter Miami, se enfrente al Barcelona SC en el estadio Monumental de Guayaquil, según trascendió hoy aquí.

El club ecuatoriano informó en sus redes sociales que el partido tendrá lugar como parte de la gira del conjunto estadounidense por varias ciudades sudamericanas.

“No es un simple partido, es historia», publicó el Barcelona al divulgar el choque.

Daniel Molina, responsable de la producción del evento, reveló a medios locales que las conversaciones para materializar el juego se extendieron por más tiempo del previsto, pero que el acuerdo se cerró con total respaldo institucional.

“Es un proyecto ambicioso y confiamos plenamente en que Ecuador está listo para un espectáculo de esta magnitud. Lo que veremos será algo sin precedentes en el país”, afirmó.

El periplo del Inter Miami incluirá también juegos en Perú, Colombia, con Messi como foco central de la gira, aunque se esperan todas sus estrellas, incluido David Beckham.

El jugador argentino regresará al estadio Monumental de Guayaquil, donde estuvo durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En septiembre pasado, los ecuatorianos se quedaron esperándolo, pues no viajó junto con la albiceleste para el duelo ante Ecuador previo al Mundial de 2026.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...