Clubes franceses lideran torneos europeos de fútbol

París/Prensa Latina

El Olympique de Lyon y el Strasbourg ganaron este jueves sus partidos para mantener la cima de la Liga Europa y la Liga Conferencia de fútbol, respectivamente.

En sus predios, el Groupama Stadium de Lyon, les Gones contaron con el gol decisivo del volante checo Pavel Sulc en el minuto 11 para derrotar 2-1 al club neerlandés Go Ahead Eagles, en el cierre de la sexta y antepenúltima jornada de la Liga Europa.

La victoria dejó a los lioneses con 15 puntos, los mismos que el Midtjylland danés y el Aston Villa inglés, pero con mejor promedio de goles a favor y en contra.

Por su parte, el Strasbourg venció 1-0 al Aberdeen escocés, gracias a la diana en el minuto 35 de Martial Godo.

Los de Alsacia suman tras cinco fechas de la Liga Conferencia 13 unidades, una más que el Shajtar Donetsk ucraniano.

En la Liga Europa cayeron los otros dos equipos franceses en liza, además del puntero Lyon, Lille 0-1 ante el Young Boys suizo y Nice por idéntica pizarra frente al Braga portugués.

