Venezuela y Rusia reafirman carácter estratégico de relaciones

Caracas/Prensa Latina

Los Gobiernos de Venezuela y Rusia reafirmaron hoy el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones bilaterales, en diálogo sostenido entre los presidentes Nicolás Maduro y Vladimir Putin, respectivamente.

El Ministerio para Relaciones Exteriores bolivariano indicó en un comunicado que esos vínculos están cimentados “en la cooperación, la amistad y el respeto mutuo”.

La nota señaló que los mandatarios celebraron los resultados de la reciente Comisión intergubernamental de Alto Nivel (CIAN), donde fueron suscritos 19 acuerdos en todos los frentes de trabajo, demostrando la vitalidad y la profundidad de la alianza integral.

Asimismo, evaluaron los preparativos de la próxima CIAN, que se celebrará en Caracas en 2026, con el objetivo de avanzar en el Plan Conjunto para el Desarrollo hacia 2030, que orientará la cooperación estratégica en los años venideros.

Maduro enfatizó la importancia de seguir consolidando los avances en materia de conectividad aérea y marítima entre ambos países, y destacó que Venezuela ya cuenta con rutas directas hacia Moscú y San Petersburgo.

Ambos mandatarios coincidieron “en profundizar y ampliar estas iniciativas, reconociendo su papel clave en el fortalecimiento de los intercambios económicos, turísticos y culturales”. Putin ratificó en el plano político, de manera firme y categórica, “su apoyo y respaldo al presidente Nicolás Maduro en los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social del pueblo”.

Subrayó que el pueblo venezolano “merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”. El gobernante sudamericano informó a su homólogo ruso sobre el avance sostenido de Venezuela, que “está ganando la batalla por la paz, el crecimiento económico y la estabilidad social». Destacó, además, que el país se proyecta para liderar el crecimiento económico regional del nueve por ciento este año, según las estimaciones previstas.

El presidente Putin manifestó encontrarse plenamente informado de estos avances y felicitó al Gobierno bolivariano por estos resultados, y reiteró que los canales de comunicación directa entre ambas naciones se mantienen abiertos de manera permanente.

Aseguró que Moscú continuará apoyando a Venezuela en su lucha por hacer valer su soberanía, el derecho internacional y la paz en toda América Latina, “poniendo a disposición su capacidad diplomática para fortalecer la cooperación en estas materias esenciales”.

Los dignatarios recordaron que se cumplen más de 20 años de cooperación firme y fructífera, desde que el comandante Hugo Chávez y Putin dieron origen a una relación estratégica que hoy continúa fortaleciéndose en beneficio de ambos pueblos.

