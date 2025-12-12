Honduras sin conocer al sucesor de la presidenta Xiomara Castro

Tegucigalpa/Prensa Latina

Casi dos semanas después de unas elecciones eclipsadas por denuncias de fraude e injerencia de Estados Unidos, los hondureños siguen expectantes a un escrutinio especial que debe definir al sustituto de la presidenta Xiomara Castro.

Tras concluir el primer corte de un caótico recuento, marcado por fallas recurrentes en el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP), el Consejo Nacional Electoral (CNE) se dispone en las próximas horas a revisar dos mil 773 actas de votación con irregularidades.

Con el 99,40 por ciento de las actas procesadas, ese conteo preliminar mantiene desde el lunes a los candidatos derechistas Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional, en una disputada competición.

Respaldado abiertamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Asfura manda en la contienda con un millón 298 mil 835 votos (40,52 por ciento), una ligera ventaja frente a Nasralla, que obtiene un millón 256 mil 428 (39,20 por ciento).

En un tercer puesto -contra todas las proyecciones previas a los comicios que la daban como una de las grandes favoritas- figura la presidenciable del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quien logra 618 mil 448 papeletas (19,29 por ciento).

El expresidente de Honduras Manuel Zelaya afirmó el pasado lunes que, en el conteo de actas de Libre, el aspirante liberal es el ganador de la contienda del pasado 30 de noviembre.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Zelaya, quien es líder de Libre, señaló que antes de hacer pública dicha comunicación consultó a la aspirante de su movimiento.

“He consultado a nuestra candidata Rixi Moncada para dar esta información porque, según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta por acta quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum”, escribió el otrora mandatario (2006-2009) en la mencionada red social.

Con su declaración, el coordinador general de la agrupación progresista admitió la derrota de Libre en las urnas, aunque desconoció los resultados y denunció un “golpe electoral” en curso.

El exmandatario se refirió a una serie de circunstancias que, en su opinión, alteraron “de manera brutal la intención de voto que favorecía claramente a la candidata Rixi Moncada”.

Entre ellas mencionó el indulto otorgado por Trump al exgobernante hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico, y la injerencia del magnate estadounidense “en nuestro sistema democrático”, con su público espaldarazo a Asfura.

Una intromisión realizada durante el período de silencio electoral, en las 72 horas previas a las elecciones, recordó.

También denunció “la coacción y amenazas enviadas en 3,6 millones de mensajes a los teléfonos de votantes que reciben remesas desde Estados Unidos, sumada a la comprobada extorsión de las maras” en el proceso electoral.

