Comisión de Hacienda acuerda aprobar 3 préstamos más

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió tres dictámenes favorables para que el Gobierno suscriba tres préstamos con organismos internacionales y pueda disponer de fondos para desarrollar programas de “interés social y económico, en rubro alimenticio, turístico y comercial”.

El primer empréstito sería por $31.3 millones y se realizaría con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El dinero serviría para ejecutar el Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural).

Con el préstamo, presuntamente, se beneficiarían a 74,000 agricultores y familias en condición de vulnerabilidad; se priorizará a productores afectados por las condiciones climáticas y a mujeres lideresas de hogar.

El encargado de ejecutar el programa sería el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y se ejecutaría mediante una estrategia de focalización geográfica, con criterios socioeconómicos, demográficos y ambientales, con el propósito de mejorar los ingresos, fortalecer la resiliencia y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias que residen en zonas rurales.

Los parlamentarios también aprobaron una iniciativa para un contrato de préstamo por $65 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Los recursos se destinarían al programa Surf City Fase II para impulsar el crecimiento económico mediante inversión en infraestructura turística y vial, facilitando el traslado seguro de personas y mercancías.

Los parlamentarios también emitieron un dictamen favorable para que el Estado salvadoreño otorgue una garantía soberana para un crédito entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) —entidad público empresarial— por un monto de hasta $17,188,106.

El dinero sería destinado al Proyecto de Suministro e Instalación de la Cúpula Envolvente de la Terminal Beta de pasajeros, del Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador. Esta iniciativa busca impulsar el crecimiento económico mediante la inversión en infraestructura pública con potencial turístico y económico, además de mejorar la conectividad vial del país.

Sobre la construcción del referido aeropuerto, que estará situado en La Unión, el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, expuso que con él también se beneficiarán ciudadanos de Honduras que hagan trasbordo en esta ruta.

Estos decretos para avalar más préstamos serán aprobados este martes en la sesión plenaria

Me gusta esto: Me gusta Cargando...