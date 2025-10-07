Japón y El Salvador conmemoran 9 décadas de amistad y cooperación 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Con una plantación de árboles de Maquilishuat en la Universidad de El Salvador (UES), Japón conmemoró 90 años de relaciones diplomáticas con El Salvador. Las cooperaciones entre el Alma Mater y Japón iniciaron a partir de 1995, cuando cuatro jóvenes iniciaron sus actividades en la institución de educación superior.

A través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), se han fortalecido las capacidades con el Proyecto CREVAS, que impulsa la investigación e innovación en cadenas de valor agroindustriales como el cacao, café, ajonjolí, vainilla y miel, con lo que se promueve la sostenibilidad y el desarrollo económico del país.

Según el rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, el apoyo del pueblo japonés, a través de JICA, ha sido clave para potenciar la investigación, la docencia y la cooperación técnica, la universidad seguirá siendo un espacio donde florezca el conocimiento y la amistad entre ambas naciones.

“Esta universidad ha sido un espacio en donde la cooperación internacional, específicamente a través del JICA, ha aportado grandemente para que muchos proyectos y por medio de ellos personal docente, administrativo y estudiantes, puedan formarse tanto en la región mesoamericana como también en Japón”, sostuvo.

El rector dijo que el proyecto CREVAS ha sido fundamental en el proceso de reactivación de la producción agrícola y pecuaria de pequeñas especies, en donde se han potenciado cultivos que históricamente habían estado relegados, pero ha permitido potenciar a los agricultores en el campo y reactivar desde la visión la agricultura que merece atención en estos momentos.

El rector destacó que el proyecto Escenarios de Riesgos Asociados a Terremotos y Tsunamis es un esfuerzo en coordinación con la Universidad de Kioto, que aportará conocimiento para atender problemas generados por estos fenómenos.

El rector consideró importante el esfuerzo que Japón hace con estos proyectos en la Facultad de Ciencias Agronómicas en el tema de la producción agrícola, atendiendo los fenómenos climatológicos en el contexto del cambio climático, la apuesta es tener la posibilidad de abarcar todas las disciplinas del conocimiento y aprovechar el potencial que Japón tiene para aportar al desarrollo del país.

El embajador de Japón en El Salvador, Yoshitaka HOSHINO, indicó que como parte de las actividades para conmemorar los años de amistad y cooperación, es plantar 90 árboles de Maquilishuat en diferentes lugares, uno de ellos, es la UES.

“Cuando crezcan estos pequeños árboles de Maquilishuat que nosotros plantamos hoy, así esperamos que las cooperaciones entre UES y Japón también hayan crecido como un gran árbol”, manifestó el embajador.

