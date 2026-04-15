SITRAUES alerta sobre corrupción y pérdida de autonomía en la UES

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de El Salvador (SITRAUES), Julio Juárez, consideró que la autonomía de la UES se ha perdido y se ha prestado a procesos irregulares; por lo que incluso, se han presentado dos avisos en la FGR por presunta corrupción.

Juárez señaló que se han irrespetado los debidos procesos en el tema de contratación, pues en algunas de las facultades “han favorecido” a sus aliados con el “pago político”. Habló sobre los procesos que se llevan en la universidad.

El dirigente sindical contextualizó que la Universidad, en teoría, “tiene autonomía”, en el sistema educativo, financiero pedagógico etc.; pero aseguró que eso “nada más son letras”, ya que consideran como sindicatos y trabajadores que la autonomía “la perdimos desde hace un montón de tiempo”.

“Aquí en la U, por ejemplo, van a ocupar la Villa Universitaria, con o sin permiso lo ocupan y ahí está el pleito entre el rector y el vicerector; es un problema incluso interno entre las autoridades”, comentó Juárez.

En la Asamblea Legislativa se estudia una ley para que el Estado pueda crear asocios público-privados para servicios e infraestructura; entre los sectores se permite el área de salud, educación y recursos hídricos. “Creemos nosotros que, si se aprueba esa ley, en todos los niveles va a haber una situación con dificultades”, destacó Juárez.

“El problema es que la comunidad universitaria, así como nuestras autoridades, no sé si es miedo, acomodamiento, pero aquí nadie quiere decir nada. Antes la U era la principal crítica en toda la situación problemática del país, ahora la universidad está muda”, señaló.

En redes sociales, SITRAUES ha denunciado algunas situaciones que pasan en la universidad; “por eso somos como el patito feo en ese sentido”, porque el otro sindicato, el SETUES (Sindicato de Empresa de Trabajadores de la Universidad de El Salvador), “se ha casado con ellos. Les dan cualquier actividad”. Mientras que, si SITRAUES pide algo, la petición “lo llevan hasta el consejo”.

“Por ejemplo, teníamos visita a los centros regionales de Santa Ana, San Miguel y San Vicente, ni transporte nos quisieron dar en el 2025. Nos pusieron obstáculos por todos lados, tuvimos que suspender toda la programación de la visita a los centros regionales. Más de alguna vez fuimos, pero tuvimos que contratar por aparte para poder ir a ver las problemáticas de los centros regionales”, destacó.

En ese sentido, el sindicato ha denunciado estas irregularidades en sus redes sociales. Pero también, han presentado dos avisos en la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta corrupción. Los avisos fueron presentados entre febrero y marzo de este año, y están a la espera de la respuesta del ministerio público.

“El rector no ha querido hacer nada. ‘Hagan lo que ustedes quieran’, nos dijo. Subestimando lo que nosotros queríamos hacer. Tres reuniones y nos dijo lo mismo. Hicimos el aviso, nos fuimos a dejar a la Fiscalía y a Casa Presidencial ya que esto afecta a la Universidad. Se lo dijimos claramente a él y le valió un pepino”, destacó el secretario general.

Señaló que otra organización estudiantil les colocó morteros a la par de su local, luego de que SITRAUES denunciará el irrespeto de los procesos de contratación en las diferentes facultades. “A través del pago político se meten a cualquier facultad y a cualquier organismo. Eso es lo peor que está pasando en esta universidad”, remarcó.

Primero de Mayo

Sobre la movilización que habrá el primero de mayo en las calles de San Salvador por conmemorarse el Día Internacional de la Clase Trabajadora, Juárez informó que se unen a la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FSTS), donde como organización forman parte.

Juárez destacó que se participa en las marchas para conmemorar la lucha histórica que se tuvo, “es una fecha histórica, donde los trabajadores no vamos a perder esa fecha porque en esa época se ganó muchas prestaciones, por ejemplo, las 8 horas (laborales)”.

Es de contextualizar que su el origen del Día Internacional del Trabajador se remonta en Chicago (1886), cuando obreros estadounidenses organizaron huelgas para exigir jornadas laborales más justas. El 1 de mayo comenzaron las protestas masivas; el 4 de mayo, en Haymarket, una manifestación terminó en violencia tras la explosión de una bomba, lo que marcó un hito en la historia del movimiento obrero.

“Si no seguimos luchando para que se mantenga ese derecho, lo podemos perder también como trabajadores”, remarcó Juárez, quien enfatizó que entre las demandas está un sistema de pensiones integral ya que el sistema actual no funciona. “300 pesos le dan a la gente cuando se pensiona y eso no es una pensión digna. Con ese dinero la gente no vive, no sostiene su hogar ni las necesidades básicas que es comida”, lamentó.

Juárez criticó que fueron varios los gobiernos que han pasado, incluido el actual, y ninguno pudo establecer un sistema integral de pensiones. “Hoy estamos con este nuevo gobierno, igual no sabemos, ahí nos tienen a la expectativa sobre qué reforma a las pensiones se va a hacer”, dijo.

De igual manera, en el tema de educación, enfatizó que se le debe dar prioridad en diferentes niveles, así como en el tema de la salud, ya que existen “muchas dificultades y deficiencias”.

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