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: Un cohete portador Lijian-1 Y12 que transporta ocho satélites despega desde la Zona Piloto de Innovación Espacial Comercial de Dongfeng, en el noroeste de China, el 14 de abril de 2026. (Xinhua/Wang Haixia)

China lanza cohete portador Lijian-1 Y12 para poner en órbita 8 satélites

Redacción Nacionales 15 abril, 2026 Portada, Reportajes Comentarios desactivados en China lanza cohete portador Lijian-1 Y12 para poner en órbita 8 satélites 314 Vistas

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JIUQUAN/Xinhua

China lanzó eate martes un cohete portador Lijian-1 Y12 para poner en órbita ocho satélites. El cohete despegó a las 12:03 (hora de Beijing) desde la Zona Piloto de Innovación Espacial Comercial de Dongfeng, en el noroeste de China, y colocó los satélites en sus órbitas planificadas exitosamente.

Este lanzamiento fue la duodécima misión de vuelo de la serie de cohetes portadores Lijian-1.

La serie de cohetes portadores Lijian-1 fue desarrollada por CAS Space, una empresa comercial de vuelos espaciales fundada por el Instituto de Mecánica de la Academia de Ciencias de China.

El cohete Lijian-1 fue desarrollado para servir al mercado de lanzamiento de microsatélites, proporcionando servicios de lanzamiento diversificados para diferentes cantidades de satélites, según explicó Shi Xiaoning, diseñador jefe del Lijian-1.

Hasta el presente, esta serie de cohetes ha enviado con éxito más de 90 satélites al espacio, con una masa total de carga útil en órbita que supera las 12 toneladas.

Actualmente, la capacidad de producción anual de Lijian-1 supera los diez cohetes, y el ciclo de ensamblaje y pruebas se ha reducido a un mes. Su frecuencia de lanzamiento seguirá aumentando, y su primer lanzamiento marítimo también está siendo planificado, informó la empresa desarrolladora.

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