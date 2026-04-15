La decisión sobre las próximas conversaciones entre Irán y EEUU se tomará después de la reunión del jefe del ejército paquistaní

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TEHERÁN/Tasnim

Irán decidirá sobre la próxima ronda de conversaciones con la parte estadounidense después de la reunión con el jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, quien se encuentra de visita en el país.

“Tras la reunión de hoy entre la delegación pakistaní, encabezada por el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, y los funcionarios iraníes, el equipo iraní llevará a cabo la revisión necesaria y posteriormente se tomará una decisión sobre la próxima ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos”, declaró una fuente informada a la agencia de noticias Tasnim el miércoles.

La fuente señaló que el alto el fuego en el Líbano será una «señal positiva» para la decisión de Irán respecto a la próxima ronda de negociaciones.

“Estados Unidos debe atenerse al marco lógico de las negociaciones y evitar obstaculizar el proceso de negociación formulando exigencias excesivas o incumpliendo las promesas que hizo antes del alto el fuego”, reiteró la fuente.

Mientras tanto, los medios de comunicación estadounidenses informan de que Estados Unidos está dispuesto a iniciar la siguiente ronda de negociaciones, pero la delegación iraní ha hecho hincapié en la necesidad de que Estados Unidos respete algunos principios necesarios para el inicio de unas negociaciones lógicas.

El jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, se encuentra en Teherán al frente de una delegación político-militar de alto nivel para transmitir un mensaje de Estados Unidos y allanar el camino para la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

La delegación de Munir, integrada por representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, instituciones de seguridad y expertos técnicos, aterrizó en la capital iraní el miércoles.

El objetivo de la visita es transmitir un mensaje de Estados Unidos a los líderes iraníes y planificar la próxima ronda de negociaciones.

Se espera que la delegación se reúna con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

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