Irán estima los daños de la guerra entre Estados Unidos e Israel en 270 mil millones de dólares

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TEHERÁN/Tasnim

El portavoz del gobierno iraní estimó que los daños resultantes de la reciente guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán ascienden a aproximadamente 270 mil millones de dólares.

«Las cifras preliminares y muy aproximadas sitúan los daños en 270.000 millones de dólares hasta el momento», declaró Fatemeh Mohajerani a RIA Novosti.

Señaló que las autoridades económicas del gobierno iraní determinarán cifras más precisas mediante un proceso de varias etapas.

La primera consistirá en una evaluación de los daños a los edificios; la segunda, en un análisis de las pérdidas de ingresos presupuestarios y del impacto de los cierres industriales, explicó.

«Sin duda defenderemos los derechos de nuestro pueblo por la vía legal, incluyendo una indemnización por la pérdida de sangre de nuestros seres queridos en la escuela de Minab», añadió Mohajerani, refiriéndose al atroz ataque militar estadounidense-israelí contra una escuela primaria en la ciudad de Minab, al sur de Irán, que se cobró la vida de unas 170 personas el 28 de febrero.

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