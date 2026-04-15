Nuevas Ideas negó votos a propuesta de suspensión temporal del IVA a combustibles

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Marcela Villatoro, diputada de ARENA, propuso este día suspender el cobro de IVA en los combustibles durante tres meses, esto tras el incremento en los precios de la gasolina; sin embargo, Nuevas Ideas negó sus votos.

La tricolor propuso “disposiciones transitorias relativas a la suspensión temporal del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicio a los combustibles”, es decir, el IVA a la gasolina.

Este lunes, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía anunció el cuarto incremento consecutivo de los combustibles. Desde el martes de esta semana los salvadoreños pagan $0.79, $0.69, y $0.84 más, en la gasolina Superior, Regular y Diésel respectivamente en comparación con lo que pagaban hasta el 2 de marzo.

En El Salvador, cada galón de gasolina incorpora cuatro impuestos que elevan su costo: el IVA del 13%, que va al fondo general del Estado; el FEFE, conocido como “impuesto de guerra”, que suma $0.16 por galón; el COTRANS, con $0.10 por galón destinado a subsidios y mejoras del transporte público; y el FOVIAL, que añade $0.20 por galón para la conservación de las carreteras.

“Hemos visto el alza que hay en este momento con los combustibles y esto es algo no solo dentro de nuestro país, sino que es algo que está pasando a nivel mundial; es una queja constante de la población salvadoreña y hemos visto otros Congresos de países vecinos han aprobado disposiciones para apoyar la economía también de sus ciudadanos”, planteó Villatoro en el pleno.

La legisladora pidió que se sometiera a votación la dispensa de trámite y su propuesta; ya que consideró que la iniciativa sería de ayuda para el bolsillo de los salvadoreños. Sin embargo, solo obtuvo 3 votos (ARENA y VAMOS); Nuevas Ideas negó sus votos.

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