Lluvias dejan árboles caídos, inundaciones y pequeños derrumbe

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Protección Civil informó que debido a las lluvias de las últimas horas, se han atendido diversas incidencias, incluyendo evacuaciones en La Unión, árboles caídos en Chalatenango, Cabañas, San Salvador y San Miguel, y algunas inundaciones urbanas.

El director general de Protección Civil, Luis Amaya, dijo que de manera preventiva una familia fue evacuada del cantón Sirama, departamento de La Unión; además, un derrumbe ocurrió en la carretera que conduce desde Berlín hacia Alegría, en Usulután.

En el kilómetro 10 de la carretera a Panchimalco un derrumbe afectó el paso vehicular; otro derrumbe se registró en la carretera que conduce hacia Comasagua, La Libertad. Mientras tanto, un árbol cayó en el kilómetro 113 de la carretera Panamericana, en Chinameca, San Miguel; también, otro caído se reportó en la carretera a Sonsonate, desvío de Sacacoyo, La Libertad.

“Aunque son las últimas semanas de lluvia, en estos momentos la saturación de agua en todo el territorio es abundante, las personas si ven un indicio de que algo puede ocurrir, evacuen por prevención y llamen a las autoridades”, enfatizó Amaya.

Asimismo, recomendó a la población no cruzar ríos durante la lluvia, evaluar siempre las condiciones de su vehículo y no aventurarse en zonas con corrientes o crecidas, al cierre del periodo lluvioso suelen registrarse tormentas convectivas con gran cantidad de lluvia en corto tiempo, lo que aumenta el riesgo de inundaciones urbanas.

Al inicio de la temporada lluviosa 80 milímetros de agua es nada, porque la tierra tiene capacidad de absorción, pero a estas alturas, 40 milímetros es mucho, por eso podemos ver inundaciones urbanas que, aunque son de corta duración, interfieren mucho”, manifestó.

El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) contabiliza 731 emergencias atendidas durante la época lluviosa a escala nacional, de ellas el 47% corresponde a la caída de árboles, 38% son deslizamientos o derrumbes, 5% incidentes relacionados a la formación de cárcavas, 8% corresponde a inundaciones y el 1 % a daños en señales de tránsito.

Medio Ambiente

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé para la madrugada y mañana de este martes, lluvias en la costa y franja volcánica.

Durante la tarde, las lluvias serán en todo el país, con énfasis en la costa, en la franja volcánica y zona norte, en noche las lluvias se enfocarán en la zona costera.

El MARN indicó que una baja presión dentro de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) genera un aporte adicional de humedad desde el Océano Pacífico hacia las costas de Centroamérica, favoreciendo las condiciones para que el cielo se mantenga mayoritariamente nublado, con lluvias sobre el país, principalmente en la costa y cercanías de la franja volcánica. Debido a la influencia de estos sistemas, continuará lloviendo durante las tardes y noches.

“Para las próximas horas, se recomienda atención, por posible caída de árboles y otros elementos, debido a una combinación del viento generado por las tormentas y la humedad del suelo”, reiteró el pronóstico del MARN.

El miércoles las lluvias serán en la costa y algunos sitios de la franja volcánica, durante la tarde, las tormentas se enfocarán en la franja volcánica y zona norte.

El titular del MARN, Fernando López, explicó que además del acercamiento de la ZCIT y una baja presión las cuales traen humedad del Pacífico, en el Atlántico, una onda tropical se acerca y podría influenciar el próximo fin de semana.

“El martes de esta semana podríamos tener lluvias por la mañana, de miércoles a viernes, las lluvias ocurrirán por la tarde y la noche, todos los días va a llover. Todavía podríamos tener la influencia de un sistema ciclónico, a mediados del mes ya iremos viendo la llegada de vientos nortes”, sostuvo.

López externó que la lluvia acumulada en La Unión supera los 170 milímetros, en la zona oriental es donde se ha tenido más lluvia; la zona norte, cordillera volcánica y otros puntos del país, son los lugares donde hay más amenaza de deslizamientos. En lo que va de este 2025, el registro sobrepasa los 2,000 milímetros de lluvia en puntos de la zona norte y cadena volcánica.

En estos primeros días de octubre se ha registrado el 39.7% de la lluvia promedio del mes, del 3 al 6 de octubre, el reporte es de 229 milímetros de lluvia en La Unión; 171.4 milímetros en Victoria, Cabañas; 152.4 milímetros en Santiago de María, Usulután.

Medio Ambiente recomendó a la población mantenerse informada sobre el pronóstico meteorológico, para tomar las medidas preventivas adecuadas, quienes desarrollan la navegación marítima y aérea, pesca artesanal o deportiva deberán evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de iniciar sus actividades.

