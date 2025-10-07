Aumento de la recaudación tributaria se debe a las remesas

Compartir

César Villalona

7 de octubre de 2025

El último informe del Ministerio de Hacienda muestra que los ingresos tributarios del Gobierno aumentaron 8.1% ($417 millones) entre enero y agosto de 2025, con respecto al mismo período de 2024. El Gobierno dice que el aumento es una señal de recuperación económica. Pero eso no es cierto.

El Gobierno ha recibido más ingresos sobre todo porque las remesas familiares crecieron en $980 millones entre enero y agosto, con respecto al mismo período de 2024, pues pasaron de $5,555 millones a $6,535 millones. El aumento es de 18%, una de las tasas más altas de las últimas cuatro décadas.

El 99% de las remesas se utiliza para gastos de alimentación, vivienda, educación, salud y otros servicios. Solo el 1% se invierte. Por lo tanto, cuando alguien compra con ese dinero paga impuestos, pues casi todo lo que se vende en el país tiene impuestos.

Por ejemplo, si una persona destina $50 de sus remesas para comprar medicinas en una farmacia, paga IVA. Si compra alimentos en un supermercado también paga IVA. Y dependiendo del producto que compre, paga incluso otros impuestos llamados selectivos, como los que financian el FOSALUD y otros.

Si la persona que recibe la remesa compra en un mercado popular o en una pupusería no paga IVA, pero quien le vendió en el mercado o quien le vendió en la pupusería compra los bienes que vende o los ingredientes que utiliza para hacer las pupusas y paga impuestos por esas compras, dependiendo de dónde compre. Si lo hace en una empresa formal paga impuesto.

Los cientos de miles de negocios llamados informales no están desconectados de los formales, a los cuales les compran bienes para revenderlos o para producir cuando se trata de negocitos productivos, no comerciales. También consumen y pagan energía, telefonía y otros servicios. Incluso hasta combustibles, sí tienen una moto, un carro y otro medio de transporte. Y todo eso está gravado. Por lo tanto, si la gente recibe más remesas, compra más, se mueve más dinero en la economía y el Gobierno mejora su recaudación.

Si las remesas no hubieran crecido en casi mil millones de dólares hasta agosto, la economía salvadoreña tuviera números rojos y los ingresos del Gobierno no hubieran aumentado. Es el esfuerzo de los compatriotas y las compatriotas en el exterior lo que ha impedido que la economía colapse este año. Porque estamos ante un aumento anormal de las remesas. Incluso, si hubieran crecido 4% o 5%, como en los últimos años, la actividad económica en general estuviera peor.

