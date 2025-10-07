Llega a Jordania grupo de detenidos de la Flotilla Global Sumud

Amán/Prensa Latina

Un total de 130 ciudadanos de distintas nacionalidades, incluidos activistas y cooperantes humanitarios a bordo de la Flotilla Global Sumud, llegaron hoy a Jordania tras haber sido detenidos por Israel, informó el Ministerio de Exteriores del Reino Hachemita.

Según el portavoz oficial, Fouad Majali, los ciudadanos ingresaron al país a través del Puente Rey Hussein, en coordinación con las autoridades pertinentes, y fueron asistidos por personal diplomático jordano.

Entre los llegados se encuentra una ciudadana jordana, así como personas originarias de Baréin, Túnez, Argelia, Omán, Kuwait, Libia, Pakistán, Turkiye, Argentina, Australia, Brasil, Colombia, República Checa, Japón, México, Nueva Zelanda, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay.

Majali confirmó que el encargado de negocios de la embajada jordana en Tel Aviv visitó a los tres ciudadanos jordanos que se encontraban entre los detenidos, verificando su estado de salud y condiciones de detención. Dos de ellos ya han abandonado Israel por vía aérea con destino a Turkiye.

Asimismo, el Ministerio informó que mantiene coordinación con las embajadas de los países involucrados para facilitar el retorno de sus ciudadanos desde Jordania a sus respectivos lugares de origen.

La Flotilla Global Sumud, conformada por unas 45 embarcaciones, zarpó el mes pasado con rumbo a Gaza, en una acción humanitaria para romper el bloqueo impuesto por Israel. La iniciativa contaba con la participación de políticos, defensores de derechos humanos y activistas, incluyendo a la activista climática sueca Greta Thunberg.

De acuerdo con el colectivo organizador, la armada israelí interceptó 42 de las embarcaciones, mientras que fuentes oficiales indicaron que más de 400 personas fueron detenidas, en una operación que ha generado fuerte condena internacional.

La flotilla tenía como propósito denunciar la crítica situación humanitaria en Gaza, donde organismos de Naciones Unidas han advertido del riesgo inminente de hambruna debido al bloqueo y la prolongada ofensiva militar israelí.

