“Fue una tristeza, estábamos en primera fila viendo cómo se destruía el Estado de Derecho”: Francisco Lira

Diputados de Nuevas Ideas han sido títeres y sumisos al poder en este 2025. Nuevas Ideas se ha encargado de mentirle al pueblo salvadoreño con un solo objetivo: reelegirse en el poder y perpetuarse el máximo tiempo que ellos crean conveniente (…) con tantas leyes que han hecho en instituciones, lo que hacen es centralizar el poder.

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

En la segunda parte de la entrevista al diputado Francisco Lira, el funcionario habló sobre el proceso sistemático que se ha llevado desde el 2021 para que El Salvador sea gobernado bajo una dictadura.

Reformas que cambiaron la vida democrática

En 2021, se produjo la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general, luego, en septiembre de ese mismo año, la destitución de jueces mayores de 60 años.

El 29 de abril de 2024, un día antes que finalizará la legislatura 2021-2024, se aprobó una reforma al Art. 248 de la Constitución (que fue ratificada por la actual legislatura 2024-2027) para que una sola Legislatura hiciera cambios a la Carta Magna.

“Se puede cambiar cualquier artículo de nuestra Constitución como que fuera ley secundaria, que pueda ser una reforma en una sesión plenaria y ratificarla en la siguiente, tal y como lo hicieron, el 31 de julio de 2025”, donde se aprobó la reelección presidencial indefinida, se eliminó la segunda vuelta electoral, se extendió el periodo presidencial a 6 años para homologarlas con las legislativas y municipales. Además de ello, se redujo el periodo actual del presidente de la República por 3 años para hacer elecciones generales en 2027, esto para unificarlas y “ahorrarle” recursos al Estado.

Empero, el TSE solicitó $180.7 millones para la elección general de 2027, un aumento de $51 millones con respecto a la elección de 2024; donde hubo dos días electorales, elección de Parlacen y se previó una segunda vuelta electoral. Ahora, no habrá elección de Parlacen, tampoco segunda vuelta y se desarrollará en un domingo (28 de febrero 2027). La Asamblea ya le asignó $172.1 millones, a la espera de aprobarle el restante $8.5 millones.

“Por primera vez en la historia de El Salvador la propuesta del presupuesto que presenta el Tribunal es aprobada intacta por la Asamblea Legislativa”, dijo Lira, quien a la vez criticó el anuncio que hizo la presidenta del TTSE sobre cambiar todo el kit tecnológico que ocupa la Junta Receptora de Votos. “Más de $18 millones en cambio de computadoras, escáneres, fotocopiadoras, laptops. ¿En qué momento ha presentado un informe de inventario que dice que eso ya está obsoleto?”, cuestionó.

“En primera fila viendo cómo se estaba destruyendo el Estado de Derecho”

Sobre las reformas “realmente fue triste porque estábamos en primera fila viendo cómo se estaba destruyendo el Estado de Derecho, el sistema democrático, que no era perfecto, pero lo estábamos construyendo entre todos”.

“¿Por qué hacerlo? Simplemente, él (Bukele) si no agarra de las manos para la elección del 2027 a los diputados y alcaldes, ellos pierden la supermayoría (45 diputados) en esa Asamblea. Él tiene todavía que utilizar su popularidad para lograr mantener la gobernabilidad”.

“¿Por qué lo hizo? porque trata de sustituir dos años más que le quedaba de mandato, pero bien vivo, gana seis años más. O sea, las elecciones ya están inscritas quien va a ganar Si todas las instituciones están tomadas por Nuevas Ideas, incluida la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Electoral, que son al final de cuentas, los garantes de las elecciones de 2027. Entonces, ya con estas reformas, ellos se pueden perpetuar en el poder”, puntualizó Lira.

El opositor, sostuvo que, en la Constitución de la República, “en ningún momento dice los diputados pueden cambiar el periodo de un funcionario público de elección popular, ni aumentarlo ni disminuirlo”. En ese sentido, el legislador sostuvo que “al final de cuentas, los políticos lo que tenemos que devolverle a la sociedad salvadoreña es la institucionalidad y la democracia en este país”, y eso se podría hacer votando masivamente en las elecciones para que haya balance de poder.

Régimen de excepción

La Asamblea Legislativa ha aprobado 12 prórrogas al régimen de excepción en este 2025 y 45 desde marzo de 2022, con ello demuestra que no hay una política pública en materia de seguridad capaz de controlar la inseguridad sin que se suspendan los derechos humanos de los ciudadanos. El oficialismo pasó todo el año, acusando a la oposición de estar a favor de los pandilleros detenidos por no votar en las prórrogas.

“La narrativa del gobierno (y oficialismo) dice que nosotros defendemos pandilleros. Y eso que quede claro: nosotros no defendemos pandilleros, los pandilleros que se pudran en la cárcel, que no vuelvan a ver la luz del sol, por tanto daño que le han hecho al pueblo salvadoreño”, planteó Lira.

A la vez, el legislador recordó que ha solicitado por 5 ocasiones en la Asamblea Legislativa “que haya un juicio justo para todos aquellos inocentes que tienen carta de libertad”. Lo correcto, a juicio de Lira es que exista una política de seguridad integral, “no de forma excepcional como lo van aprobando cada mes”.

Lira enlistó una serie de iniciativas que ha presentado en el tema de la seguridad que Nuevas Ideas se negó incluso a estudiar, tales como reformas al Código Penal y Procesal Penal, ley de defensa social y el abandono de la violencia, reforma a la ley de proscripción de pandillas, reforma al decreto de régimen de excepción para proteger a inocentes detenidos que tuvieran cartas de libertad. Pidió también, crear una comisión “de alto nivel” para que la PGR, PDDH, empresa privada y academia pudieran resolverlos casos de los inocentes detenidos.

“No quieren resolver el problema de las personas inocentes, quieren tener una excusa para decir que el régimen de excepción es la única herramienta viable para solventar los problemas de seguridad en este país y no es así”, sistematizó Lira.

Préstamos

Hasta octubre de este año, la deuda pública de El Salvador era de $33,805 millones, en gran medida, la Asamblea Legislativa ha apoyado a que este monto se incremente, ya que semana tras semana se aprueban préstamos incluso con dispensa de trámite. El Gobierno lleva dos años diciendo que no necesitaría de deuda para financiar sus gastos; algo que no es del todo cierto según lo explica el diputado, ya que cuando se asignan recursos provenientes de préstamos es para “obligaciones generales del Estado.

“Quieren engañar al pueblo salvadoreño diciendo que por segundo año consecutivo ellos no van a utilizar préstamos para gasto corriente (en el Presupuesto General del Estado). Esa simplemente es una mentira más de este gobierno. Hay economistas que indican que al final de diciembre de 2025 la deuda de El Salvador va a llegar al 93% en comparación con el Producto Interno Bruto de este año”, señaló.

“Eso significa que por cada dólar que se produce, 93 centavos ya lo debemos. Pero la gente puede decir ¿en qué me afecta a mí? le afecta porque solo le queda 7 centavos para medicinas, hospitales, médicos, escuelas, agricultura, programas sociales”, enfatizó Lira.

De la deuda, al menos $11 mil millones son de las pensiones. “Este sistema de pensiones está quebrado, es inviable continuar de esta manera. Por eso tuvo que venir en este año el Fondo Monetario Internacional a tirar un salvavidas a este gobierno (los $1,400 millones)”. “Semana a semana, en la Asamblea Legislativa, se aprueban préstamos, en su gran mayoría, sin discusión, sin análisis y simplemente por capricho de Casa Presidencial”.

