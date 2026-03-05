Hombre en condición crítica tras sufrir descarga eléctrica y caer de un techo

Saúl Méndez

Colaborador

Un hombre de aproximadamente 26 años de edad resultó con lesiones de gravedad y se encuentra en estado crítico luego de electrocutarse y caer del techo de su vivienda en la residencial Cumbres de Cuscatlán, en el distrito de La Libertad Este, informaron cuerpos de socorro.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima realizaba trabajos eléctricos en el techo de su casa cuando, por causas aún no determinadas, recibió una fuerte descarga eléctrica. Tras el impacto, perdió el equilibrio y cayó desde la estructura, sufriendo múltiples lesiones.

El hecho generó la rápida movilización de socorristas de la Cruz Verde Salvadoreña, Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento y del Sistema de Emergencias Médicas 132, quienes brindaron atención prehospitalaria en el lugar. Según detallaron, el paciente presentaba quemaduras en aproximadamente el 60% de su cuerpo, además de traumatismos provocados por la caída.

Debido a la gravedad de las lesiones, los socorristas estabilizaron a la víctima y lo trasladaron de emergencia a hacia el Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde permanece ingresado bajo pronóstico reservado.

Vecinos del sector indicaron que el hombre realizaba labores de mantenimiento eléctrico en su vivienda cuando ocurrió el accidente. Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias específicas que provocaron la descarga.

Las instituciones de emergencia hicieron un llamado para que la población no realice trabajos eléctricos sin las medidas de protección adecuadas, ya que pueden derivar en accidentes de alta gravedad, especialmente cuando se realizan en altura.

Foto Cortesía

