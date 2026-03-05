Rey Felipe VI inaugura exposición dedicada a Cayetana. Grande de España

Compartir

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino Vestidos de alta costura, obras de arte, fotografía, objetos y correspondencia personal, son parte de las 200 piezas que recoge la colección «Cayetana. Grande de España», y que ahora son parte de una exposición a la cual a asistido el rey Felipe VI para su inauguración en el Palacio de Las Dueñas, en Sevilla, España. La muestra se pone en exhibición a partir de este 5 de marzo al 31 de agosto, con motivo al centenario del nacimiento de la XVIII Duquesas de Alba, Cayetana Firtz-James Stuart. Es por ello que la Fundación Casa de Alba a través de las comisariadas, Eugenia Martínez y Cristina Carrillo han trabajado por más de tres años en la recolección de esta colección.

La exposición está constituida de cinco bloques temáticos, por los cuales se hace un recorrido por su biografía, lo que resalta sus aportaciones en el campo de la cultura a través del mecenazgo de importantes artistas.

Carlos Firtz-James Stuart y Martín de Orujo, XIX Duque de Alba ha mencionado que la colección va acorde a lo que identificaba a su madre, una mujer «muy libre, moderna y a la vez muy conservadora». El Duque de Alba reiteró que Cayetana sin duda era amante de la tradición, de las instituciones, que siempre sorprendía y sobretodo que tenía una personalidad muy fuerte, pero que tenía mucho corazón. Por lo que reiteró «estoy contento y satisfecho, por esta colección que está muy bien representada».

Por su parte, el Rey Felipe VI, se limitó a pronunciar, «mucho», al momento en que la prensa le preguntó si le había gustado la exposición. Ya que durante el evento de la inauguración de la exposición «Cayetana.Grande de España» no emitió ningún discurso.

La colección incluye el lado más artístico a través de algunas pinturas, en las que se evidencia la faceta «bailaora» y defensora del arte flamenco, donde también se destaca vestidos de alta costura, un revolucionario desfile de la casa Dior organizado en el Palacio Liria, junto a objetos personales. La fundación ha señalado que durante el proceso de preparación de la colección, se ha trabajado en la investigación y recuperación de importantes archivos fotográficos, entre ellas fotografías únicas de Juan Geynes, Cecil Beaton o Ricard Avedon, en las que también se han incluido documentos de especial valor, como la relación epistolar sostenida con personajes del siglo XX, entre ellos figura la reina Isabel II y Jackie Kennedy. El Palacio de Las Dueñas, fue la tercera parada del Monarca, a su paso por Sevilla, ya durante la mañana de este miércoles sostuvo un encuentro en el pueblo Dos Hermanas, donde se reunió con autoridades del Ayuntamiento de dicho, posteriormente se dirigió al Centro de Atención Integral para Personas con Parálisis Cerebral de “ASPACE Sevilla” en Dos Hermanas.

A Don Felipe le han acompañado en el Palacio de Las Dueñas, Rey el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el presidente del Parlam deento de Andalucía, Jesús Ramón Aguirre; así como, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; y la consejera Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo.

