Combatientes se enfrentan a soldados israelíes cerca de localidad fronteriza de Líbano, dice Hizbulá

BEIRUT/inhua

Hizbulá indicó la noche del miércoles que sus combatientes se enfrentaron a soldados israelíes cerca de la localidad fronteriza de Al-Dhahira, en el sur de Líbano.

En una declaración, Hizbulá señaló que la confrontación ocurrió alrededor de las 23:20 hora local luego de que sus combatientes detectaron movimientos de fuerzas israelíes que intentaban avanzar hacia la localidad.

Hizbulá indicó que sus combatientes se enfrentaron directamente a las fuerzas israelíes, y afirmaron haber causado bajas confirmadas entre los soldados israelíes. El grupo añadió que los enfrentamientos continuaban al momento de emitirse la declaración.

El grupo dijo que la confrontación se produjo en respuesta a los ataques israelíes contra decenas de localidades y ciudades libanesas, incluyendo los suburbios del sur de Beirut.

El ejército israelí aún no hace comentarios sobre los informes de enfrentamientos.

El lunes, Hizbulá lanzó misiles y drones hacia Israel y afirmó que los ataques fueron en represalia por el asesinato del líder supremo iraní, Ali Khamenei, en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, y por los constantes ataques israelíes contra Líbano.

Israel respondió con ataques aéreos masivos contra objetivos de Hizbulá y desplegó fuerzas terrestres en el sur de Líbano, lo que representa una drástica escalada en el conflicto.

Israel flexibilizará restricciones impuestas por operaciones militares

Israel anunció este miércoles que a partir del jueves flexibilizará las restricciones impuestas al comienzo de sus operaciones militares contra Irán.

El Comando del Frente Nacional declaró que reducirá el nivel de las restricciones de «nivel de actividad esencial» a «nivel de actividad limitada» en todas las áreas del país, y destacó que la medida será tomada «de conformidad con la evaluación de la situación».

De acuerdo con las directrices actualizadas, el límite para reuniones públicas será aumentado de 20 a 50 personas, siempre y cuando tengan lugar en sitios cercanos a refugios. Las actividades educativas seguirán estando prohibidas.

La prohibición general sobre los sitios de trabajo también fue levantada, lo que permitirá la reapertura de negocios en lugares en los que se pueda llegar a un refugio en menos de un minuto. De conformidad con las directrices anteriores, todos los sitios de trabajo se habían mantenido cerrados, con excepción de los clasificados como «vitales».

La medida se produce a la par de la reapertura del espacio aéreo del país prevista para antes del amanecer del jueves. El Aeropuerto Internacional Ben Gurión reanudará de forma gradual sus operaciones por primera vez desde el comienzo del conflicto.

El sábado por la mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques aéreos masivos contra Irán, lo que motivó ataques de represalia iraníes contra objetivos israelíes y bases militares estadounidenses en Medio Oriente.

