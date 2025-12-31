Muere electricista tras descarga de alta tensión en Usulután

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatinno

En redes sociales se conoció sobre un trágico accidente laboral que cobró la vida de Óscar Maravilla. Maravilla era un electricista que realizaba trabajos de conexión en el municipio de Santa María, Usulután.

La víctima habría sido contratada para realizar una intervención en el tendido eléctrico.

Maravilla recibió una fuerte descarga de alta tensión que le causó la muerte de forma inmediata en el lugar de los hechos.

Las autoridades locales se hicieron presentes para procesar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo.

Este percance se suma a la falta de mecanismos que den seguridad a los trabajadores durante su acción laboral, sobre todo cuando el trabajo es altamente peligroso, como manipular líneas de alto voltaje, sin las medidas de seguridad extremas o la coordinación con las compañías eléctricas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...