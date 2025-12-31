Vlahovic en la órbita de FC Barcelona para reforzar delantera

Roma/Prensa Latina

El delantero serbio Dusan Vlahovic está en la agenda del FC Barcelona para reforzar la delantera del equipo azulgrana, recalcó Matteo Moretto, periodista especializado en mercado de fichajes.

Moretto confirmó la información salida recientemente en el diario español Marca y explicó que “es casi imposible que (Vlahovic) renueve con la Juventus”, su actual club.

Puedo confirmar la información: es verdad que hubo contactos entre el Barça y Vlahovic, enfatizó.

Para nadie es un secreto que Barcelona busca un delantero para suplir a Robert Lewandowski, de 37 años, quien pondrá fin a su aventura en la entidad culé a final de la presente temporada.

En la inminente ventana de fichajes de invierno, Vlahovic podrá firmar un contrato oficial con otro club como agente libre, explicó Moretto en el programa Marca Transfer.

